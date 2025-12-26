更保80年「溫暖有感　以愛復歸」並表揚10大傑出更輔員

▲法務部部長鄭銘謙（中）頒獎表揚本次10大傑出更生輔導員。。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會今年正式邁入第80年。更保總會於日前舉行盛大的慶祝典禮，同時表揚本次10大傑出更生輔導員。10大傑出更輔員每10年表揚一次，都是以生命影響生命的故事，令人感佩。法務部長鄭銘謙致詞時也特別感謝他們，「不放棄任何一個人」接納每一個曾經犯錯的人。

本次頒發十大傑出更生輔導員林光中先生等10人，「十大傑出更生輔導員」每十年評選一次來自全臺各地的更生輔導員，十位得獎者用生命影響生命的故事，令人感佩。他們提到「希望社會多一些愛和包容，希望每一個人都能得到善待」、「我們沒有一定要每天發光，但我一直告訴自己要走在有光的路上」，這些發自內心的信念，代表無數默默付出的輔導員，以實際的行動和堅持不懈的信念陪伴更生人戒癮、就業陪伴、回歸家庭及融入社區，降低更生人在社會中的風險。

法務部部長鄭銘謙親臨頒獎，不僅肯定得獎者的傑出貢獻，也象徵政府與民間力量共同支持更生保護工作的精神，對全臺近千位更生輔導員是一大鼓舞。他致詞時指出，更生保護工作隨著社會變遷，與時俱進，精益求精，然而始終不變是「不放棄任何一個人」的信念。接納每一個曾經犯錯的人，給予陪伴和支持，使其擁有重新開始的機會，對生命重燃希望，避免不幸事件再次發生。

臺灣更生保護會董事長張斗輝表示，今年是更生保護會成立滿80週年，亦是創會以來，工作人員最多的一年，首次突破200人，計229人，除此之外，更生輔導員人數達到949人，總計第一線工作人員約1,200多人。臺灣的更生保護工作在大家的共同努力之下，服務的質與量不輸給其他國家。能有今日之成就，正是集結眾人之力與企業資源，以熱情和積極的態度，共同創造卓越的服務佳績。

更生保護會也利用這重要的場合，響應並參與聯合國2026年「國際志工永續發展年」，「臺灣更生保護會響應國際志工年IVY 2026！溫暖有感，接軌國際，點亮更生！」，期許社會能持續給予更生人力量與機會，共同實現一個更溫暖、更具包容性的社會環境，達到所有更生人重建新生、融入社區的願景。期望喚起社會大眾對更生議題的關注，促進理解與支持，並激勵更多人投入更生保護行列，使「以愛復歸」的信念延伸到社會的每一個角落，形塑一個更包容、更有溫度的臺灣。