地方 地方焦點

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

記者林東良／台南報導

台南新營地區日前發生瓦斯氣爆事故，造成民眾生命與財產損失，也再度凸顯居家用氣安全的重要性。為提升市民防火防災意識，台南市消防局第一救災救護大隊近日受邀參與南天電視《逗陣來聽講》節目訪談，透過實際案例說明瓦斯使用風險，並向民眾宣導瓦斯安全、一氧化碳防制、住宅用火災警報器及防災背包等關鍵觀念。

南消一大指出，經初步研判，新營瓦斯氣爆與瓦斯設備使用不當及通風不良高度相關。此類事故並非個案，尤其在冬季天氣寒冷時，民眾常因緊閉門窗、長時間使用瓦斯熱水器或爐具，無形中增加氣爆與中毒風險，因此透過真實案例分享，更能提醒民眾重視日常用氣安全。

節目中，消防人員說明正確的瓦斯使用原則，提醒民眾應定期檢查瓦斯軟管是否有老化、龜裂或鬆脫情形，使用完畢後務必關閉瓦斯開關，並避免在密閉空間內使用瓦斯器具，保持室內良好通風。若聞到瓦斯味，應立即關閉瓦斯來源、打開門窗通風，切勿開關電器或使用火源，以免引發爆炸。

針對冬季常見的一氧化碳中毒事故，南消一大也再次呼籲民眾提高警覺。一氧化碳為無色無味氣體，極易在不知不覺中造成中毒，嚴重時甚至危及生命。消防單位提醒，燃氣熱水器應設置於室外通風良好處，切勿在室內或封閉陽台使用，並建議加裝一氧化碳警報器，為居家安全多一道防線。

此外，南消一大也向觀眾介紹「住宅用火災警報器」的重要性。消防人員指出，住警器可在火災初期即發出警示音，爭取寶貴逃生時間，對長者、幼童及行動不便者尤其關鍵，呼籲民眾在臥室、走道與樓梯間等位置設置，並定期檢查電池功能，確保設備正常運作。

節目中也分享防災背包的準備觀念，內容可包含飲用水、乾糧、手電筒、簡易醫藥用品、口罩、哨子及重要證件影本等，平時放置於隨手可得處，災害發生時即可迅速攜帶，提高應變效率。南消一大強調，防災準備不是恐慌，而是對自己與家人的責任。

台南市政府消防局局長楊宗林表示，近期氣溫偏低，瓦斯與電暖設備使用頻率提高，加上農曆年前家戶忙於年節準備，更容易因疏忽釀成意外。他呼籲市民務必落實用火、用電、用瓦斯安全，外出前檢查爐火是否關閉，並多留意長者與孩童的居家安全。消防局也將持續結合媒體與社區力量，加強防災宣導，守護市民生命財產安全，讓大家平安迎接新年。

快訊／非常寒冷！2縣市低溫特報「急凍10度以下」
張文手機「停留在2022年」...筆電待破解
摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／高雄晚間7車連環撞！　

成功分局日前受台東縣成功鎮青溪協會邀請，前往成功海洋環境教室參與「114年愛地球節能減碳宣導活動」，並於活動現場同步進行交通安全及反詐騙宣導。此次活動以在地居民為主要參與對象，其中年長者居多，成功分局透過面對面說明與互動方式，將交通與防詐觀念深入社區，提升民眾自我保護意識。

