　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供，下同）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市大寮區鳳屏二路、九和路口，今（26）日晚間8點多發生一起嚴重交通事故。警方與消防單位到場後，發現共有7輛汽車連環撞擊，其中1輛車疑似逆向行駛，導致事故發生。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

猛烈撞擊造成多輛車輛受損，現場零件散落一地。救護人員已將2名傷者送醫治療，所幸目前意識清楚，詳細傷勢仍待院方確認。

警方隨即在現場進行交通管制並調查事故經過，是否涉及逆向行駛仍待釐清，詳細肇責將進一步釐明。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／非常寒冷！2縣市低溫特報「急凍10度以下」
張文手機「停留在2022年」...筆電待破解
摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠
快訊／大樂透1億頭獎一注獨得！
快訊／高雄晚間7車連環撞！　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟收賄案　東煒建設父子晚間200萬交保

張文擁5件3C產品　手機「停留在2022年」筆電待破解

快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

快訊／台88西向7.5K連環撞！4車撞成一團「1人受困」送醫

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

「小英男孩」鄭亦麟收賄案　東煒建設父子晚間200萬交保

張文擁5件3C產品　手機「停留在2022年」筆電待破解

快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

快訊／台88西向7.5K連環撞！4車撞成一團「1人受困」送醫

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

「小英男孩」鄭亦麟認收賄198萬特權喬電　300萬交保

南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

恆春搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫屍體名錶現金

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

快訊／2縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

「小英男孩」鄭亦麟收賄案　東煒建設父子晚間200萬交保

張文擁5件3C產品　手機「停留在2022年」筆電待破解

敘利亞清真寺發生爆炸！至少8死18傷　ISIS宣稱對這起恐攻負責

南京VEU授權被美國撤銷　台積電：中國客戶仍可用全球先進製程

快訊／大樂透1億頭獎一注獨得　獎落苗栗頭份

一家三代全部鉛中毒！腎臟醫抓出兇手　竟是阿嬤「燒香拜拜」害的

更保80年「溫暖有感　以愛復歸」並表揚10大傑出更輔員

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是「邪惡之眼」

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

更多熱門

相關新聞

即／台88西向7.5K連環撞！4車追撞1人受困送醫

即／台88西向7.5K連環撞！4車追撞1人受困送醫

台88快速道路西向7.5公里處，今（26日）晚間8點多發生一起重大交通事故。警方與消防單位獲報後趕抵現場，發現共有7輛汽車連環追撞，其中至少1輛車疑似逆向行駛，現場一片混亂。事故造成2人受傷，詳細情況仍待進一步釐清。

即／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

即／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

即／台中嚴重車禍！騎士「骨頭外露」爆血命危

即／台中嚴重車禍！騎士「骨頭外露」爆血命危

怕勾電纜派人站車斗　結果還是害電桿歪了

怕勾電纜派人站車斗　結果還是害電桿歪了

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

驚悚現場曝！高雄變電箱3度爆炸起火

關鍵字：

高雄車禍連環撞逆向行駛交通事故

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

職場奴性最強星座Top3

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面