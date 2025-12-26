快訊／高雄一晚2起連環撞！大寮7車事故「1車逆向」2人送醫

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供，下同）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市大寮區鳳屏二路、九和路口，今（26）日晚間8點多發生一起嚴重交通事故。警方與消防單位到場後，發現共有7輛汽車連環撞擊，其中1輛車疑似逆向行駛，導致事故發生。

猛烈撞擊造成多輛車輛受損，現場零件散落一地。救護人員已將2名傷者送醫治療，所幸目前意識清楚，詳細傷勢仍待院方確認。

警方隨即在現場進行交通管制並調查事故經過，是否涉及逆向行駛仍待釐清，詳細肇責將進一步釐明。