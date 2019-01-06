「台灣豬頰肉」煮出詭異黑點！　她發文求救...釣出網友專業解答

▲ 豬頰肉煮完竟出現密集黑點點 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

一位網友日前po出一張佈滿黑點的「豬頰肉」照片求救，她表示因為自己在市場買肉從沒遇過這樣的情況，想知道這是否為正常現象。這張圖曝光後不僅引發網友熱議，也釣出網友專業解答，表示黑點是「電擊棒的瘀血」，可以放心食用。

一位女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一組照片表示，自己煮了從好市多買的「台灣豬頰肉」真空包後，明明還在保存期限內，也沒有臭味，豬肉表面卻分布了一些黑色點點，是以前從沒見過的景象，因此才發文向網友求解。

▲ 豬肉尚未過期，也沒有臭味。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看到圖片之後表示，「豬頰肉血量多，血紅素充沛，沾血點點是正常」、「屠殺前因為趕豬走上屠台時的電擊棒子的淤血」、「死亡前受驚嚇，血管過度收縮引起」、「這跟打針沒有關係喔！這是因為電宰的時候電流不夠強（電擊時間長）或者電流太強所造成的瘀血，亦有可能是刺血技術不好造成」。

不過就算屬正常現象，也有人表示不敢吃，「有點密集恐懼症...起雞母皮」、「不管可不可以吃，我看到是不敢吃啦」、「我常買，沒碰過這樣，我會建議你拿回去退或是換唷」。

另外，原po還加碼詢問「所謂的豬頸肉=豬頰肉=松板肉？」因為這包豬頰肉的肉質跟在市場買的「松阪肉」很像，因此懷疑肉販是否都把「豬頰肉」當松阪豬在賣。不過對此有豬農和肉販跳出來解釋說，豬頰肉紋路像菊花，因此俗稱「菊花肉」；而松阪肉是連接「豬頰和下巴的地方」，一隻豬的頸部只有兩塊，雖然原po說口感相近，但是屬不同部位。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！