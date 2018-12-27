好市多驚天10大冷知識曝光！堅果罐堅持用「方形」暗藏玄機

▲好市多黑色購物節總會吸引大批人潮。（圖／資料照）



國際中心／綜合報導

連鎖賣場好市多（Costco）是許多民眾愛逛的賣場，除了價格便宜和種類繁多，又可以免費試吃外，讓很多家庭甘願辦會員卡前往消費，截至2018上半年，全台好市多會員數已飆破200萬人。好市多之所以能如此成功，其實是在很多小細節上別有用心，美媒最近列出好市多的10項經營祕訣，裡頭暗藏了冷知識，每項經營策略都經過細心規劃，也難怪能夠穩坐大賣場龍頭寶位。

據美媒《CNBC》特別分析好市多成功的10項經營祕訣，揭露好市多會成功的原因，身為好市多忠實顧客的你，快來看你知不知道！

1、全球超過一半的腰果都在好市多販售。

2、熱狗配上汽水在美國售價是1.5美元（約新台幣46元），33年來從沒有漲過價，甚至賠錢賣出，就是為了要帶動買氣，間接吸引客人購買其他高利潤產品。在台灣此套餐則賣50元，汽水採喝到飽模式。

3、照片快洗沖印部們每天可以洗出200萬張相片。

4、除了賣生活用品，帳篷、精品、棺材，甚至視寵物骨灰罈都有賣。

▲好市多假日常出現爆滿景象。（圖／記者謝婷婷攝）



5、把堅果的罐子從圓形改為方形，每年可以省下400輛貨車的運輸量，大大節省了運輸成本。

6、賣場空間雖然很大，但貨架物品只有4000多種，比起沃爾瑪的10萬種，好市多主打精品路線。

7、在好市多能買到洋芋片也買得到鑽石，2013年全球好市多賣出的鑽石總重共10萬克拉，包括6.2克拉的巨型鑽石，要價150萬美元（約新台幣4620萬元）。

8、一般超市或百貨公司賺的利潤為25%到50%，好市多則只有15%，因為他們相信薄利多銷。

9、全球5000萬名會員中，有9成願意續約年費。

10、員工福利做的非常好，領時薪的工讀生都很認真為公司打拼。