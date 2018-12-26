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他搶買好市多最後1雙「5折黑馬汀」　回家開盒大傻眼！

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▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多有許多高CP值商品。（圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）先前推出經典8孔高筒馬汀靴（Dr.Martens），幾乎比專櫃少一半的價格吸引民眾瘋搶。有網友就在臉書上透露，朋友幫忙搶到架上最後一雙，可是看到實品後才發現「整個悲劇」，因為兩隻腳都是右腳。

約在12月中有網友發現，好市多悄悄上架8孔男用黑馬汀，原本專櫃要6500元左右的價格，在這裡只賣3499，一補貨幾乎都是秒殺，有好心網友還整理有販售鞋子的店家，包括內湖、中和、新莊、桃園南崁、中壢、新竹和台南等7家店。

▲▼馬汀靴。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲這雙馬汀鞋怎麼穿？（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友則在《Costco好市多商品經驗老實說》社團表示，朋友幫忙搶了據說是架上「最後一雙」US9的黑馬汀，可是一看整個悲劇，「有人發現亮點了嗎？還是有人跟我相反的我們來交流一下」。

照片曝光後，大家紛紛留言笑說，「朋友太興奮了嗎？都沒有確認」、「有兩隻右腳的朋友有福了」、「右右⋯⋯check out」、「還好可以退貨，不然欲哭無淚」，還有人放上前陣子瘋傳的淘寶客服回應「2手套同一隻手」的截圖，「親～是你的腳長反了哦，這樣才是正確的」、「每人都有一雙右腳，這不是很正常嗎」。

▲網友雙11買手套，卻收到兩隻左手，客訴還得到超奇葩回覆。（圖／翻攝自微博／机智的何先生）

▲▼「親～是你的手掌反了」由來。（圖／翻攝自微博／機智的何先生）

▲▼網友雙11買手套，卻收到兩隻左手，客訴還得到超奇葩回覆。（圖／翻攝自微博／机智的何先生 ​）

ET快訊
小男童站春水堂餐桌尿尿！2妹「遞杯接液體」噁爆

關鍵字：好市多,Costco,馬汀靴,Dr.Martens

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