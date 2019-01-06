狂賣1053萬個！台鐵便當銷售創歷年新高　網：便當管理局無誤

▲台鐵便當深受民眾喜愛，去年甚至創了銷售新巔峰。（圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導

4日台鐵便當本舖2號店改裝開幕，限量推出經典、懷舊的排骨便當吸引民眾朝聖，外界不免好奇這個「台鐵便當」到底有甚麼魔力。據台鐵局統計，去年（107）整年便當銷售量是歷年之最，狂銷1053萬個，帶來超過7.4億營收，這不禁讓人聯想到新局長張政源上任後曾提到要靠賣便當賺錢，不少網友也開玩笑表示「果真便當管理局無誤」。

張政源接受《ETtoday新聞雲》訪問時曾表示，全世界鐵路，比較賺錢的部分都是靠副業，希望未來1、2年之內，台鐵能好好開發副業，「不要小看台鐵便當」，他指出台鐵便當1年能幫台鐵賺進高達7億2千萬，可見民眾真的非常喜歡吃，這也是台鐵局未來發展的方向和服務之一。

▲根據最新的統計資料，台鐵去年便當銷售量是1053萬5672個。（圖／記者曹悅華攝）

根據最新的統計資料，台鐵去年便當銷售量是1053萬5672個，創造超過7.4億元營收，比往年平均7.2億成長不少，是歷史上的新紀錄，替台鐵注入強心針，準備在便當這塊趁勝追擊。

而這次台鐵局新推出的便當，主打「回憶殺」，經典排骨便當重現眼前，除了消失10年的配料－黃蘿蔔回歸為一大亮點外，經人工敲打、高溫油炸8分熟後後用獨家配方滷包滷製的排骨同樣令人期待，採限量販售，有興趣的鐵道迷別錯過了。