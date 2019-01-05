　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台鐵北湖站男臥軌　「屍塊難辨」警公布衣著特徵尋人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

▲北湖站3日發生難子跳軌事件，由於死者身上並無證件且屍塊難辨，警方於今日公布死者衣著尋人。（圖／警方提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹元月3日晚間8點半左右在北湖站發生一起男子遭自強號列車撞擊身亡事故，當天的台鐵交通也一度受到影響，但由於死者身上沒有任何證件，遺體也破碎難以辨識身分，檢警雖已採集指紋比對，但仍沒有結果。檢警根據男子遺體特徵，初步推估死者為20歲至30歲男性，身高約170公分，身材微胖、留有及肩長髮，5日警方再公布死者衣服、鞋子，盼民眾看到幫忙留意確認，若知有特徵相同者，煩請與鐵路警察局聯繫。

警方指出，3日晚間8時36分接獲北湖站有男子跳軌訊息，警方及消防人員到場後發現男子已遭自強號撞擊，明顯死亡，且男子屍體彈飛散落在鐵軌上，一度造成交通中斷。連日來警方積極調查死者身分，但由於死者身上並未攜帶其它正件，因此案情陷入瓶頸，警方於5日公布死者衣著及特徵，希望有民眾能提供線索。

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

警方表示，目前從監視器判斷，得知死者身穿黑色上衣、褲子，留有及肩長髮，由於他衣物穿著XL號，推測他身材微胖，法醫從牙齒推估死者年紀約為20歲至30歲，由於附近有間科技大學，依地緣來判斷，有可能是附近的大學生，不過目前只是懷疑，仍需進一步確定，警方已擴大偵辦調查當天所有買票及刷卡進站紀錄及調閱相關監視器畫面，死亡男子也以無名屍通報協尋。

鐵路警察局新竹分駐所所長呂俊雄，這兩天已積極調閱附近監視器以及查訪附近民眾，也採集死者指紋進行比對，但仍無法找出死者身份，呂俊雄表示，警方公布死者特徵和衣物，盼民眾看到協尋幫忙留意確認，若知有特徵相同者，煩請與鐵路警察局新竹分駐所聯繫（03-526-6947）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）

▲台鐵臥軌屍塊難辨　警公布衣著特徵尋人。（圖／警方提供）
 

ET快訊
iPhone舊換新最優惠方案！換購XR最低只要9999元
植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　警調查性侵

關鍵字：台鐵,自殺,跳軌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天黑黑看不清　嫩妹騎士被撞到「空中翻滾」落地嚇呆

「淋汽油焚屍博士生」盜身分！　性侵狼逃死4次：願月賠200給家屬

才報案失蹤！老公倒路旁成冰冷屍　妻悲痛趕200公里見最後一面

燈會出現詭異「鬼娶親」屏東縣府漏夜撤了　網友：可惜了

結婚12年婆婆嫌不孕「假離婚」　老公掛了她想分遺產連輸兩次

1人4000元！邱霸子追「越南落跑客」獎金上看45萬　113人還在逃快抓

傻眼！16歲少年騎士酒駕　自殺式攻擊聯結車網驚呼：鬼遮眼嗎？

小黃司機偷走提款卡和證件　騙過傻傻銀行員換到新卡領走15萬

忍不住了！拔走美女鄰居的家鑰匙　色狼偷進屋扒開內褲猥褻還揮拳

台鐵北湖站男臥軌　「屍塊難辨」警公布衣著特徵尋人

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

小黃司機偷走提款卡和證件　騙過傻傻銀行員換到新卡領走15萬

忍不住了！拔走美女鄰居的家鑰匙　色狼偷進屋扒開內褲猥褻還揮拳

台鐵北湖站男臥軌　「屍塊難辨」警公布衣著特徵尋人

出獄色狼4次性侵國中女　被害人「自覺對不起媽媽」在校自殘

真是損友！髮廊女助理吸毒暴斃　離譜同事竟是餵毒原凶...

跟我爸爸借3千不還！　嫩妹IG怒飆「無言！死XX」判拘役

要鬆一下嗎？大陸妹跨年夜來台「淘」金　拉到波麗士下場...

高雄保警轟加班費打7折　谷百合：「高雄發大財，警察變小菜」

型男移工淪殺人犯！　不爽印尼籍同鄉「誣賴偷車」小刀狠刺死

影／泰山貴子坑溪驚見「豬屍橫躺」正中央？結果出爐　確認是狗屍

戽斗軍人持槍匍匐前進　喵皇嚇傻站立貼牆：這什麼東東？

你一定要知道的8位台灣服裝設計師　披上他們的戰袍，讓世界看見我們

謝淑薇不敵18歲黑馬遭爆冷　止步奧克蘭女網賽4強

新版金鋼狼爆是柴克艾弗隆！「形象照出爐」粉絲心死：不能接受

美眾院開議　外委、軍委新主席均是「台灣連線」！

疫情如果在境內將全面禁廚餘養豬！ 業者須付處理費3000元

訂便當被罵「北七」！他委屈PO文討拍...老司機網友笑翻「5個字」神解

日職／日媒預測巨人前段棒次　期待陽岱鋼加入升火

上廁所聽見慘叫聲！　媽奔出看到「美貓→刀疤姐」嚇壞急解救

北京「藍天保衛戰」告捷！2018空氣優良227天　重污染日15天

鄧紫棋再創百萬紀錄....超狂　連美國YouTube總部都關注

社會熱門新聞

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

婚禮主唱小三　63字聲明道歉

即／救難隊成員「遭撕票」　埋屍..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月..

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6..

救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公..

錯抓元大搶匪　無辜男揚言告警

2淫賊闖空門猥褻　盜用手機騙女..

爭產曝父親綠帽　他一毛都拿不到

更多熱門

相關新聞

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘

3日晚間就有一台自強號行經北湖站時撞到從月台跳下的旅客，現場屍塊四散，場面怵目驚心。今（5）就有一名駕駛回憶到，自己在5年中撞死2個小孩，直指當時孩童「頭顱破裂、軌道染上鮮紅血跡」成為一輩子夢魘，對此台鐵局表示，為避免憾事一再重演，從105年起，耗資3.7億架設圍籬，預計今年6月完工。

承諾跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關添搶票難度

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

搶票預備！台鐵春節加開513列次　優惠一次看

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網哭了

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面