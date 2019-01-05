台鐵北湖站男臥軌　「屍塊難辨」警公布衣著特徵尋人

▲北湖站3日發生難子跳軌事件，由於死者身上並無證件且屍塊難辨，警方於今日公布死者衣著尋人。（圖／警方提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹元月3日晚間8點半左右在北湖站發生一起男子遭自強號列車撞擊身亡事故，當天的台鐵交通也一度受到影響，但由於死者身上沒有任何證件，遺體也破碎難以辨識身分，檢警雖已採集指紋比對，但仍沒有結果。檢警根據男子遺體特徵，初步推估死者為20歲至30歲男性，身高約170公分，身材微胖、留有及肩長髮，5日警方再公布死者衣服、鞋子，盼民眾看到幫忙留意確認，若知有特徵相同者，煩請與鐵路警察局聯繫。



警方指出，3日晚間8時36分接獲北湖站有男子跳軌訊息，警方及消防人員到場後發現男子已遭自強號撞擊，明顯死亡，且男子屍體彈飛散落在鐵軌上，一度造成交通中斷。連日來警方積極調查死者身分，但由於死者身上並未攜帶其它正件，因此案情陷入瓶頸，警方於5日公布死者衣著及特徵，希望有民眾能提供線索。





警方表示，目前從監視器判斷，得知死者身穿黑色上衣、褲子，留有及肩長髮，由於他衣物穿著XL號，推測他身材微胖，法醫從牙齒推估死者年紀約為20歲至30歲，由於附近有間科技大學，依地緣來判斷，有可能是附近的大學生，不過目前只是懷疑，仍需進一步確定，警方已擴大偵辦調查當天所有買票及刷卡進站紀錄及調閱相關監視器畫面，死亡男子也以無名屍通報協尋。



鐵路警察局新竹分駐所所長呂俊雄，這兩天已積極調閱附近監視器以及查訪附近民眾，也採集死者指紋進行比對，但仍無法找出死者身份，呂俊雄表示，警方公布死者特徵和衣物，盼民眾看到協尋幫忙留意確認，若知有特徵相同者，煩請與鐵路警察局新竹分駐所聯繫（03-526-6947）

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