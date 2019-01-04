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聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

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▲消基會針對聲寶「減糖蒸汽電子鍋」召開記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲消基會今針對聲寶公司「減糖蒸汽電子鍋」號稱是新型專利能「減糖33％ 」一事召開記者會。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華、胡順惠／台北報導

聲寶公司在10月下旬推出一款「減糖蒸汽電子鍋」，號稱是新型專利能「減糖33％ 」，引起外界討論。今（4）消基會就痛批該公司根本是在玩「醣」跟「糖」文字遊戲，完全就是在誤導消費者，MedPartner美的好朋友專業醫療團隊也提出說法打臉聲寶「安心吃飯說」，引起網友一片氣憤，直呼是低級的誤導！

聲寶於去（107）年10月下旬推出一款「減糖蒸汽電子鍋」（型號 KS-SB06QS，售價11,800元） ，訴求「減糖33％」、「新型專利」，還提供實驗室檢驗數據，證明可以減糖33％，宣稱減肥、需要血糖控制的人，用了這個電子鍋就可以「安心大口吃飯」，針對此廣告，MedPartner美的好朋友專業醫療團隊立即向消基會反應，在蒐集各方面證據後，消基會決定出來替消費者爭取權益。

▲消基會針對聲寶「減糖蒸汽電子鍋」召開記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲MedPartner美的好朋友專業醫療團隊執行長柳林瑋指出，此產品最大問題是說可以減去葡萄糖，但其實對熱量控制毫無意義，更別說改善血糖。（圖／記者曹悅華攝）

記者會上MedPartner美的好朋友專業醫療團隊執行長，同是家醫科醫生的柳林瑋指出，聲寶公司在玩文字遊戲，他說在我國資料庫內，米飯裡面的葡萄糖含量是趨近於0，即使是SGS檢驗出來的結果，也大概是0.06％，也就是說在100克的米飯裡面，大概只有0.06克的葡萄糖，在肉眼上面都看不到，即使是這樣的糖分全都減少掉的話，對於米飯的整體熱量幾乎是沒有影響，且因為控制血糖是要「醣」（碳水化合物），聲寶卻是主打該電鍋能減米飯「糖」（熱量），恐有混淆消費者之嫌

柳林瑋進一步說明，這個產品最大的問題就是說，它說可以減去葡萄糖，但是對於熱量的控制是沒有意義的，所以民眾如果相信這個廣告說詞，而覺得他可以安心大口吃飯，對於想要控制體重的民眾來說，可能導致減重失敗，但是對於想要嚴格控制血糖的人來說，甚至是有生命的危險。

▲消基會針對聲寶「減糖蒸汽電子鍋」召開記者會。（圖／記者曹悅華攝）

▲聲寶公司在律師函中提到數據計算方式。（圖／記者曹悅華攝）

消基會祕書長吳榮達補充，為求客觀陳述，消基會有邀請聲寶公司參與此次記者會，但聲寶回應高層都有事，不客出席，僅以律師含回覆。律師函內容提到，這項這項產品是新型專利，同時強調經過SGS在107年的測試結果後顯示，減糖蒸氣電子鍋，在偵測極限0.05％的情形下，沒有檢出任何糖份；而一般電鍋則檢驗出葡萄糖0.06％，其餘亦未檢出（偵測極限0.05％），故以偵測極限值是 0.05%，所以至少可以減少到 0.04，於是算法是： (0.06-0.04)/0.06，「減糖蒸氣電子鍋完成減糖 33%的任務」。

對此，消基會認為聲寶提出的數據「完全都是在誤導」，產品是否為新型專利跟減糖效果無關，另外不同的米種、商品批次、煮飯方式、實驗方法和實驗室，做出來的數據都會不同，若要強行比較，就是在誤導消費者

因此，消基會董事長雷立芬呼籲民眾，正確飲食習慣才是維持健康不二法門，另外希望政府站出來主動維護消費者權益，不要等到為時已晚才取締，針對廣告不實究責聲寶公司，依法得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新台幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰。

 

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關鍵字：聲寶,減糖電子鍋,消基會

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