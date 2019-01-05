5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

▲台鐵近日死傷事故頻傳，路人闖越軌道的情形一再上演。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻車後，台鐵接連發生多起路人闖越鐵軌致死事故，3日晚間就有一台自強號行經北湖站時撞到從月台跳下的旅客，現場屍塊四散，場面怵目驚心。今（5）就有一名駕駛回憶到，自己在5年中撞死2個小孩，直指當時孩童「頭顱破裂、軌道染上鮮紅血跡」成為一輩子夢魘，對此台鐵局表示，為避免憾事一再重演，從105年起，耗資3.7億架設圍籬，預計今（108）年6月完工，期盼能拯救更多民眾的生命。

針對近期發生多起台鐵死傷事故，資深司機員吳長智表示，自己在還是車上維修人員的時候，就經歷過一名69歲老婦人，因病痛纏身3年無法痊癒、開瓦斯自殺未成，選擇闖入軌道結束生命，「這個陰影一輩子都揮之不去」，他說，其實不僅對司機，車上同仁和乘客都會永遠記得。

▲曾在死亡列車上的司機員指出，撞死人的恐懼一輩子都無法忘記。（圖／記者徐文彬攝）

除了吳長智，一名進入台鐵23年的司機員陳炳源同向《蘋果日報》回憶，自己在7年前和2年前分別開上死亡列車，而且2次撞到的都是小孩，他提到7年前那次在撞上後，踏出駕駛艙和跳下軌道從遠遠地方就能瞄到孩子頭顱已經破裂，軌道上染上鮮紅血跡，他遂用顫抖的手用無線電通報給警察，當時的恐懼至今都難以忘懷。

對此，吳長智表示很能感同身受，他提到今天不管是火車司機員還是誰，遇到突然狀況，就算已經緊急煞車跟鳴笛，還是無法阻止接近時突然衝出來的狀況，而這個陰影是一輩子都沒辦法減輕的，以司機員來說，當下必須展現足夠抗壓力，事後還得接受心理輔導，「每到那個路段，當時的情景永遠會浮現」，他指出真的很多人為此屢次寫報告表示不能乘務，甚至是離開了台鐵。

▲台鐵局表示，預計今年6月底將圍籬增設完畢。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）

對於近日頻繁發生死傷事故，台鐵局表示，全台每年約會發生10起路人闖越造成的死傷事故，數量有逐年減少趨勢，而台鐵從105年起增設圍籬，預計設置175公里，截至目前已完成了140公里，剩下的35公里預計今年6月會完工，主要針對民眾容易跨越以及農民時常種菜的位置做設計，希望能將傷害降到最低。

另外，台鐵局補充，除了路人執意闖越鐵道結束生命，頭城到大林段也有很多是居民為了抄近路而造成的死傷事故，他說，居民多住在海側，田地田園則在山側，常常會有農民為了要快速進到田裡處理農務，不願意繞路，因而闖越鐵道， 最後不慎被列車撞上，希望在圍籬設置後，也能減少相關事故的發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995