影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

▲台鐵第四代票務系統無法如期上線，等於說此次春節搶票還是要使用舊系統。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

承諾再度跳票！台鐵第四代票務系統原預定7日開放團體訂票、3月初開放個人訂票，上線日期卻又再度「卡關」，今（４）台鐵局運務處營業科科長王文謙證實，此次春節訂票仍是使用三代系統，引起網友一片哀號，認為9日的搶票戰場一定會更為激烈及困難。

台鐵局今上午宣布春節疏運計畫，自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次，不過這和去年529列次相比，少了16列次，外界不免擔憂搶票當天的情況會更加激烈，同時間，民眾也會擔心少掉的班次是否跟人力不足有關係。

▲台鐵局運務處營業科科長王文謙說明春節輸運人力及票務系統。（圖／記者曹悅華攝）

對此，王文謙澄清，此次連續假期內，每天運行班次是相當的，沒有少太多，尤其是尖峰時間班次，跟往年差不多，民眾可以不用擔心，至於人力是否吃緊，他說這次疏運計畫，是整個局運務跟機務一起開會研討，認為可行才發布，所以在這計畫裡面開行的班次加上每天固定運行的班次，人力是沒有問題的，搭配雙人乘務也是不會影響的，機班跟車班的人力能互相調動。

▲針對外界質疑是否因人力部則所以才較去年減少16班次，台鐵局也給出回應。（圖／記者徐文彬攝）

至於票務系統優化部分，王文謙提到，的確在這次開放春節搶票時，仍是使用三代系統，他透露四代系統上路時間以團體票會先上線，待測試通過後會對外公布上線時間，個人則是預計3月初後才會上線。

第四代票務系統相較第三代，流量比較大、功能性比較強，原訂去（107）年5月驗收，後因部分功能未達標準以及進度落後，改為12月初，又因系統全面換新緣故，時間再度延後到1月7日才可使用團體訂票。

至於本次春節疏運，513加開列次中包含東部幹線（含南迴線）加開自強號167列、莒光號80列、復興號及區間車64列，共計311列次；西部幹線加開自強號38列、莒光號4列、復興號及區間車160列，共計202列次，自1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票。

