影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

▲台鐵排骨便當今經典再現。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

今（4）台鐵便當本舖2號店改裝開幕，這次主打「回憶殺」，經典排骨便當重現眼前，除了消失10年的配料－黃蘿蔔回歸為一大亮點外，經人工敲打、高溫油炸8分熟後後用獨家配方滷包滷製的排骨同樣令人期待，開幕期間限量販售，想要重溫懷舊風情的民眾要把握機會啊！

▲台鐵便當本舖2號店外觀。（圖／記者曹悅華攝）

台鐵局說，為傳承台鐵便當百年美味，台鐵便當本舖重新裝潢台北站2號店，融合現代工業與古樸傳統設計風格，店內裝飾玻璃採用十字、鑽石、海棠紋台灣古老壓花圖案，地板鋪上溫潤沉穩的工業風磨砂地磚點綴傳統花磚，古樸之中又有現代時尚。

台鐵局補充，早期的台鐵便當外包裝會附上一張紙，介紹車站周邊觀光景點、風土民情及地圖導覽，供鐵道迷收藏，為慶祝2號店改裝開幕，特商請設計師為懷舊排骨菜飯便當更換新裝，重新附上懷舊風情的包裝紙，重現濃濃古樸風味；同時設計親子版圖案，親子萌版便當的份量也調整為適合小朋友享用。

▲限定版懷舊排骨便當大眾款售價100元，每天限量300個。（圖／記者曹悅華攝）

台鐵表示，限定版懷舊排骨便當大眾款售價100元，每天限量300個；袖珍款便當售價80元，每天限量200個。開幕期間限量販售，售完為止，另開幕期間（1/4～1/9）特別於店內展示台鐵12代同堂不鏽鋼便當盒，每款便當盒蓋均鋼印不同的火車圖案，12代同堂便當盒每年配合台鐵局節慶推出1至2款，預告今（108）年將推出最後兩款第11及第12代不鏽鋼便當盒（299元含提袋）。

▲睽違10年的黃蘿蔔這次回歸了。（圖／記者曹悅華攝）

最後，台鐵局列出這次便當「5大亮點」，喜歡的鐵道迷別錯過了！

1.黃蘿蔔：先以鹽漬殺青去味，糖醋方式調味，採用薑黃上色取代人工色素。

2.非基改豆干：豆干、滷蛋遵循古法製作，經過12小時醃製使其更加入味。

3.排骨選用帶骨里肌肉排，特別挑選前段至中間段部位，因此部位肉質軟嫩，再經人工敲打、高溫油炸8分熟後，再用獨家配方的滷包滷製。

4.主食白飯，特別嚴選國產一等良質白米。

▲這次便當還有推袖珍款。（圖／台鐵局提供）

5.熱量分為大眾款710大卡、袖珍款535大卡，民眾可視需求做選擇。