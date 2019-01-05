直擊／郵局嚴防豬瘟地雷！查驗過程曝　防疫犬「4hrs不間斷」狂奔嗅聞

▲防疫犬嗅聞郵局包裹。（影音／記者曹悅華攝）

▲中華郵政嚴防豬瘟地雷包裹，防疫犬嗅聞過程曝光。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

隨著金門海岸3日發現自大陸漂海而來的死豬，全民對豬瘟疫情的防備意識更加提升。今（5）中華郵政就公布包裹查驗過程，當收到包裹後會先由防疫犬做4小時不間斷的嗅聞，再將之分流，最後由當地海關確認無問題後才會寄送，希望可以將「豬瘟地雷」的傷害降到最低。

▲大陸疫區郵件待檢區。（圖／記者曹悅華攝）

▲包裹通過X光檢驗，確定沒問題就會寄送。（圖／記者曹悅華攝）

▲若查出肉類製品會拿到動物、植物檢疫區。（圖／記者曹悅華攝）

中華郵政台北郵件處理中心主任陳敬祥說明，以台北關來說，收到郵件後會先從1樓輸送帶送上來，在包裹走輸送帶過程中，防疫犬會進行全面檢視，嗅聞出是否含有肉類製品，同時在輸送過程中，把不同關區的包裹分類出來，做分流動作，再交由當地海查驗，通過X光後確定沒有問題才會寄送，若發現有肉類製品，會拿到動植物檢疫區，郵務跟防檢局會一同開封，目前依法律規定，有問題會直接銷毀。

▲防疫犬需經1年左右時間訓練及篩選。（圖／記者曹悅華攝）

而針對外界好奇的防疫犬，防檢局基隆分局副分局長劉天成表示，目前有47組防疫犬，備用犬還在訓練中，而犬隻的訓練有階段性，不合適就會淘汰，前後篩選時間1年，他同時表示，對於選出的防疫犬很有信心，可以做到有效防堵和查驗，至於每個關區的分配數，他補充都是機動分配、隨時調度，沒有確切準則，因為犬隻鼻子聞到疲乏，所以每次工作時間為4小時。

▲金門地區發現漂流病死豬。（圖／第九岸巡隊提供）

中華郵政副總李甘祥提醒，非洲豬瘟來勢洶洶，尤其這個禮拜在金門地區發現漂流病死豬，牽動每個國人神經，萬一一不小心沒有保護好台灣豬下場會很慘，是好幾千億的產業，所以中華郵政身為檢疫聯網一員，協同關務局跟防檢局，希望能達到確實把關，在目前查獲的109件肉類包裹中，有21件來自疫區，希望民眾多加留意，千萬別寄送肉類包裹。

