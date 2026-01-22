　
地方 地方焦點

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

▲▼ 中埔共好市集登場　結合傳統文化與青年行動，打造在地公益平台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔共好市集結合傳統文化與青年行動，打造在地公益平台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為深化地方文化傳承並促進社區共好，中埔鎮安宮及嘉義縣中埔啟承文化藝術基金會將於本週六共同主辦「中埔共好市集」活動，並由在地青年創業團隊朵映文創工作室統籌執行，透過市集與體驗活動，串聯在地居民、文化與公益行動。

活動當日上午9點至11點，將辦理贈送春聯活動，同時設有由中埔在地人共同參與的茶席體驗，讓民眾在輕鬆的交流氛圍中，感受地方人情與生活文化；現場亦安排騎馬體驗，提供親子及一般民眾近距離接觸農村生活的機會。

上午9點至下午3點，則全面展開「中埔共好市集」，延續過往「無用市集」所累積的精神，強調資源再利用、社區互助與地方參與，讓市集不只是消費場域，更是公共交流的平台。活動期間同步推出紅龜粿手作體驗，透過實作方式，帶領民眾認識傳統米食文化與其背後的民俗意涵。

主辦單位表示，「中埔共好市集」不僅是一場單日活動，更是一項結合宗教場域、文化基金會與青年團隊的地方行動實驗，期盼透過持續舉辦，累積在地能量，讓公益與文化能在生活中被實踐、被延續。

市集攤位名單
1.朵映文創「二手+文創+在地中埔人」
2.阿里山百合「二手+在地中埔人」
3.世界和平「二手」
4.佩佩手作烘焙（二手+在地中埔人）
5.襪襪馨行(文創+在地中埔人)
6.玩圈圈手工坊(文創+在地中埔人)
7.捏了個捏工作室（文創+在地中埔人）
8.問(二手文具雜貨+在地中埔人)
9.安馨精品雜貨舖（文創+在地中埔人）
10.莓莓 （二手+在地中埔人）
11.中埔天主堂（吳若石神父足療體驗）+二手物
12.仙來搖搖x墨養少年（文創+在地中埔人）
13.玩很大雜貨舖「二手」
14.啟承文化基金會
15.吉晟農場（二手+餐飲+在地中埔人）
16.小老闆

