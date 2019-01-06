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日本信濃鐵道115系列車「開進台灣」　台鐵全新彩繪車1/8首航上路

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▲▼台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車。（圖/台鐵提供）

▲台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車，1月8日首航上路。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

日本信濃鐵道115系列車開進台灣了！台鐵與日本信濃鐵道株式會社去年3月26簽訂友好鐵路協定，努力促進台日雙方鐵道旅遊交流。1月8日起，台鐵推出EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車，預計持續3年，主要行駛西部幹線，預期將掀起另一波追火車的熱潮。

▲▼台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車。（圖/台鐵提供）

▲▼信濃鐵道去年推出台鐵EMU100型自強號彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車。（圖/台鐵提供）

為推廣鐵道旅遊及宣傳台日鐵道友好，台鐵與信濃鐵道進行互換列車塗裝，首先信濃鐵道去年11月15日開始，將其115系列車彩繪成台鐵EMU100型自強號列車，並行駛於信濃鐵道全線間（輕井澤站至妙高高原站）。

台鐵也宣布將於1月8日，推出EMU500型列車彩繪信濃鐵道115系列車，當天由彰化開往竹南的第2524次區間車擔任首航任務，彰化站開車時間為上午10時11分（如遇車輛檢修保養或其他事故，台鐵保留變更編組權利），當日運用：2524-2527-2542-2547-2558。

▲▼台鐵與日本信濃鐵道互換塗裝彩繪列車。（圖/台鐵提供）

▲台鐵信濃鐵道115系彩繪列車1/8首航，預計維持塗裝3年。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，這次彩繪預計持續3年，主要行駛於西部幹線，預期將掀起另一波追火車的熱潮。另外，信濃鐵道自去年5月7日起至今年3月31日止，與台鐵進行票券交流活動。台灣旅客持使用過之集集一日券至信濃鐵道指定窗口，可免費兌換「輕井澤2日週遊券」。凡持台鐵各級列車車票起訖站包含花蓮站或車票加蓋花蓮站證明章者，也可至信濃鐵道兌換其輕井澤二日券。

至於日本旅客部分，持使用過信濃鐵道「輕井澤2日週遊券」或「輕井澤-長野一日週遊券」，活動期間內可至台鐵台北站、新竹站、二水站售票窗口，免費兌換平溪深澳線、內灣線或集集線一日週遊券三擇一。

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