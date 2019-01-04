快訊／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

▲不只高鐵訂票網站出包，台鐵同樣有問題。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

今（4）凌晨零時是高鐵春節車票開搶日，不少網友抱怨從3日23時58分網站就開始進入無限旋轉的「圈圈地獄」，不停重整都無法進入訂票內頁，同一時間，台鐵網站也傳出噩耗，和高鐵一樣「整整15分鐘」無法順利購票，網友直呼真的太莫名其妙！

據了解，高鐵從3日23時58分網站就開始進入無限旋轉的「圈圈地獄」，不停重整「超過15分鐘」都無法進入訂票內頁，台鐵今日凌晨零時則是開放1月18到20的訂票，雖然不是開放春節車票，但因為適逢假日，不少人還是在電腦前守候。

臉書公開花蓮人返鄉車票互助團就有民眾在0點11分PO文，詢問是否能訂購20號的車票，網友紛紛回應「不能買+1」、「不會要我們星期六晚12點來搶吧」、「19也不能買？！莫名其妙」、「出了這麼大包」，感受得出來旅客的無奈。

不過這樣的狀況在15分得到緩解，開始正常讓民眾訂票，不過就有網友在底下抱怨，指出16分點進去就沒車票了，可見台鐵每週五凌晨的訂票戰場還是相當激烈，一不留神就買不到車票了。

▲台鐵春節疏運計畫預計本週對外公布。（圖／記者屠惠剛攝）

針對不少民眾敲碗台鐵春節疏運規劃何時公布，台鐵局2日透露預計本週內對外公布，另外台鐵局也補充，今（108）年春節假期比去年長，春節是返鄉最重要的節日，加班車重點會放在放假前一天下班後跟放假當天早上，節後則是擺在收假前兩天跟放假最後一天，至於這次反應很好的北宜、北花區間快車照樣會推出優惠，中間短途旅遊需求也會納入加班車考量中，民眾可多加利用。