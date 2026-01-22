　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門債務糾紛爆衝突！駕車作勢衝撞　警逮3嫌起獲毒品刀械

▲▼金門金寧鄉深夜債務糾紛，警方6小時內迅速破案。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

▲金門金寧鄉深夜債務糾紛，警方6小時內迅速破案。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局金城分局今（22）日凌晨接獲民眾報案，指金寧鄉慈湖路一段超商附近發生糾紛。警方擴大調閱監視器追查，迅速鎖定涉案人、車，6小時內將3名嫌犯查緝到案，並起獲毒品及多項危險物品。

金城分局指出，115年1月22日凌晨2時許獲報後，立即派員前往現場查處，但抵達時已未見有人、車逗留。警方隨即擴大蒐證，透過監視器畫面比對人車動線，成立專案小組進行追查，成功鎖定涉案對象。

經警方循線查緝，於案發後6小時內將3名犯嫌全數帶回偵辦，並在犯嫌車內查獲疑似第二級毒品依托咪酯3支、K盤1個、吸食器1個，另起獲手機、球棒及刀子等證物。初步調查，糾紛起因為債務問題，雙方因積欠10萬元款項相約於慈湖路一帶超商前協商，過程中談判破裂，其中一方駕車作勢衝撞，並以敲打對方車輛駕駛座旁玻璃方式威嚇，隨後各自離去。▲▼金門金寧鄉深夜債務糾紛，警方6小時內迅速破案。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

警方表示，全案已依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。警方也再次呼籲，民眾若有債務爭議，應循法律途徑或透過調解、法院等正當管道處理，切勿以暴力、威脅方式解決，以免觸法。對於任何滋事或暴力行為，警方將採取零容忍態度，迅速查辦，維護社會治安與公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

確保6000元消費金安全發放　嘉義市警局動員550警力戒護

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

快訊／彰化養護中心疑電線走火冒煙 緊急疏散18人

勇消殉職！弟悲捧「詹能傑英魂」靈位　家屬重返現場招魂

詹能傑上個月剛慶生！捨命救人殉職　站C位羞澀切蛋糕畫面成追憶

詹能傑未帶共生面罩！衝滿屋雜物火場救人殉職　家屬現身醫院相驗

金門債務糾紛爆衝突！駕車作勢衝撞　警逮3嫌起獲毒品刀械

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　操縱股價遭9路搜索

蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提弒親逆子到場

快訊／用死阻止她迫害！台中五口命案首開庭　李惠雯穿囚服現身

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

確保6000元消費金安全發放　嘉義市警局動員550警力戒護

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

快訊／彰化養護中心疑電線走火冒煙 緊急疏散18人

勇消殉職！弟悲捧「詹能傑英魂」靈位　家屬重返現場招魂

詹能傑上個月剛慶生！捨命救人殉職　站C位羞澀切蛋糕畫面成追憶

詹能傑未帶共生面罩！衝滿屋雜物火場救人殉職　家屬現身醫院相驗

金門債務糾紛爆衝突！駕車作勢衝撞　警逮3嫌起獲毒品刀械

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　操縱股價遭9路搜索

蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提弒親逆子到場

快訊／用死阻止她迫害！台中五口命案首開庭　李惠雯穿囚服現身

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

洗衣機油漆磨損也要賠！房東檢查房子2小時　男退租遭索賠8萬

【太厲害了】霍諾德爬台北101練習畫面驚豔遊客

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

即／五口命案首度開庭　李惠雯穿囚服現身

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

更多熱門

相關新聞

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

國立金門農工第38屆校運會昨（21）日上午於校內田徑場登場，冷氣團來襲、氣溫明顯下降，學生進場時以垃圾袋擋風禦寒，仍熱情參與各項競賽，展現滿滿青春活力與團隊精神。

金門男開車自撞邊坡　4輪朝天躺路中

金門男開車自撞邊坡　4輪朝天躺路中

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝

金門2車對撞！64歲女駕駛越線逆衝

毒癮發作趴機車顫抖　男襲警5罪送辦

毒癮發作趴機車顫抖　男襲警5罪送辦

關鍵字：

金門新聞金門毒品刀械債務糾紛

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面