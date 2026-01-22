金門債務糾紛爆衝突！駕車作勢衝撞　警逮3嫌起獲毒品刀械

▲金門金寧鄉深夜債務糾紛，警方6小時內迅速破案。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局金城分局今（22）日凌晨接獲民眾報案，指金寧鄉慈湖路一段超商附近發生糾紛。警方擴大調閱監視器追查，迅速鎖定涉案人、車，6小時內將3名嫌犯查緝到案，並起獲毒品及多項危險物品。

金城分局指出，115年1月22日凌晨2時許獲報後，立即派員前往現場查處，但抵達時已未見有人、車逗留。警方隨即擴大蒐證，透過監視器畫面比對人車動線，成立專案小組進行追查，成功鎖定涉案對象。

經警方循線查緝，於案發後6小時內將3名犯嫌全數帶回偵辦，並在犯嫌車內查獲疑似第二級毒品依托咪酯3支、K盤1個、吸食器1個，另起獲手機、球棒及刀子等證物。初步調查，糾紛起因為債務問題，雙方因積欠10萬元款項相約於慈湖路一帶超商前協商，過程中談判破裂，其中一方駕車作勢衝撞，並以敲打對方車輛駕駛座旁玻璃方式威嚇，隨後各自離去。

警方表示，全案已依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。警方也再次呼籲，民眾若有債務爭議，應循法律途徑或透過調解、法院等正當管道處理，切勿以暴力、威脅方式解決，以免觸法。對於任何滋事或暴力行為，警方將採取零容忍態度，迅速查辦，維護社會治安與公共安全。