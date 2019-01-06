民進黨主席投票率16.9%創新低　卓榮泰：前2次19％是「天王障礙」

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委補選結果6日晚間出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60％勝出。不過這次總選舉人數20萬2568人，有效票34230票，投票率僅16.9%創下新低。對此，卓榮泰表示，過去兩次黨主席補選投票率都落在19％左右，且都是「天王障礙」。

民進黨代理主席林右昌晚間在記者會上表示，經過民主開放程序及兩次政見發表會，兩位候選人都充分發表對台灣及民進黨的看法及願景，今天投票過程和平、順利。他進一步指出，這次總選舉人數20萬2568，有效票34230票，投票率16.9%。

受到關注的是16.9％投票率，創下2000年黨主席補選新低，在2005年時，蘇貞昌同額競選，投票率19.73%；而2006年，投票率是19.96％，當時游錫堃拿下54.44%得票。

對於16.9%的投票率，卓榮泰表示，過去兩次黨主席補選投票率在19％上下，且都是天王障礙的投票率，今天也滿接近的；他強調，單一投票，黨員出來投票意願本來就比較低，選舉過程中沒有激起很多火花，注意力上會降低。

卓榮泰表示，未來黨的改革、協調過程會更好，相信樹立良好的黨內選舉模式，秉持這樣的精神，感謝數萬黨員同志願意出來投票，未來改革的工程希望全體黨員可以加入。