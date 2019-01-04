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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文回應習近平、4位大老後　網路熱度超過韓國瑜、柯文哲

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▲▼總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

記者陶本和／台北報導

2018九合一大選後，高雄市長韓國瑜聲勢高漲，台北市長柯文哲在網路上也維持一定熱度，反倒是總統蔡英文跌落谷底；不過，在2日回應中國國家主席習近平的兩岸議題，與4位獨派大老之後，網路聲勢谷底反彈，甚至在網路搜尋熱度上，超越韓國瑜跟柯文哲。

韓國瑜在九合一選戰中，靠著強勢的空軍戰力，透過臉書直播、網路擴散，贏得高雄市長選戰；另一位善用網路宣傳戰的柯文哲，過去也積極經營臉書操作話題，並以多元社群包括Instagram等，觸及年輕族群，這也讓他們成功獨佔網路聲量與熱度。

反觀過去一貫被認為最會打選戰、懂得操作較年輕化網路戰的民進黨，在九合一選戰中，在工具的使用與話題的發酵上，一直沒有發揮作用，蔡英文也背負執政包袱，使她的聲勢不斷下探，各項民調都低於20％，甚至直逼個位數。

在九合一選戰結束後，幾乎已被各界證明，網路聲勢會影響選舉結果的主要因素之一；而在2019年1月2日，網路的聲量出現了大變化。蔡英文首先針對習近平的「吿台灣同胞書」，做出強硬的回應，她除了在臉書先分享youtube的直播連結，預告她即將在總統府召開記者會。

▼蔡英文在回應習近平、4位深綠大老後，網路搜尋熱度超過韓國瑜、柯文哲。（圖／網路溫度計）

▲▼蔡英文在回應習近平、4位深綠大老後，網路聲量超過韓國瑜、柯文哲。（圖／網路溫度計）

接著，蔡英文跳上火線回應習近平的記者會，也透過臉書直播直播，直播按讚數來到3.3萬，另有3100多個分享，對照過去這兩年多來，持續下滑的臉書熱度，成長不少；此外，她更在記者會結束後，把主要訴求「絕不接受一國兩制」、「堅決反對一國兩制」等，以簡潔的圖、文方式呈現，其按讚數超過12萬人，分享也超過1萬4000次。

到了2019年1月3日，總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲、長老教會高俊明牧師，4位深綠大老發表公開信，呼籲總統蔡英文不要參選連任，這本來被認為是民進黨內內鬥浮上檯面，甚至被解讀是當眾逼供、老人政變。

當各界都在看蔡英文如何回應時，她選擇「已讀，晚點回」的回應方式，她把回應習近平的兩大立場，翻譯成英文，再次分享在臉書上，並且以「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」為開頭，彰顯當前應當共同對外的氛圍，該貼文的按讚數也超過14萬，分享數更超過了3萬8000次。

▼互動熱度前三名，都是蔡英文的貼文。（圖／網路溫度計）

▲▼蔡英文在回應習近平、4位深綠大老後，網路聲量超過韓國瑜、柯文哲。（圖／網路溫度計）

蔡英文的網路攻勢並未就此打住，她再次用簡潔的圖文呈現主要訴求，並且寫出「總統，應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位」，聚焦於她主要的國安與兩岸職權上。

隨後金門又出現海漂而至的死豬，驗出確定是非洲豬瘟病毒，由於總統府已經將「豬瘟」問題拉升至國安問題，蔡英文除了直接指揮相關單位啟動應變機制外，她也在臉書貼出「作為國家領導人，『責任』永遠比『連任』更重要」。

此番貼文也引起網路熱論，按讚數超過6萬6000人，分享也打2200多次，對照過去兩年多來，幾乎不斷下探的網路聲量，這兩天蔡英文的聲勢不僅僅是止跌回升。

▼貼文分享次數，前二名都是蔡英文。（圖／網路溫度計）

▲▼蔡英文在回應習近平、4位深綠大老後，網路聲量超過韓國瑜、柯文哲。（圖／網路溫度計）

除了對比蔡英文個人在臉書貼文的互動熱度，根據《網路溫度計》的統計資料，在「搜尋熱度的趨勢變化」折線圖來看，蔡英文從12月底就一直落後韓國瑜、柯文哲，韓國瑜的熱度指數甚至一度飆高到75，但蔡英文熱度指數，在1月3日晚間，來到75超越了韓國瑜的27跟柯文哲的12。

根據網路溫度計的統計，在最多互動的貼文方面，第一名是蔡英文回應4位深綠大老的貼文，互動數達17萬6839；第二名的貼文也是蔡英文，是強調她身為總統，應該為台灣人民奮鬥，不是自己的權位」，互動數有11萬1588；第三名還是蔡英文，是她回應金門死豬的議題，互動數有6萬2301。

另外，在最多分享方面，第一名也是蔡英文回應4位深綠大老的貼文，有3萬7521；第二名一樣是蔡英文，強調不是為了自己權位的發文，分享有8554；至於在最多按讚方面，前三名也都是蔡英文。

▼按讚數最多，前三名是蔡英文。（圖／網路溫度計）

▲▼蔡英文在回應習近平、4位深綠大老後，網路聲量超過韓國瑜、柯文哲。（圖／網路溫度計）

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關鍵字：蔡英文,習近平,柯文哲,韓國瑜,民進黨,總統府

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