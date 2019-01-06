「沒有九二共識、維持現狀了」　呂秀蓮主張：華獨、台獨一家親

記者陶本和／台北報導

針對中國國家主席習近平近日的「吿台灣同胞書」，前副總統呂秀蓮6日受訪時表示，已經完全沒有九二共識了，「維持現狀」也不可能了，需要新的方式，而她也提出未來的3條路，其中就是她所主張的「華獨、台獨」一家親。

呂秀蓮認為，習近平的談話很重要，第一代表已經完全沒有九二共識了，九二共識已經告一段落；同樣的道理維持現狀也不可能，需要新的方式。

她認為，「習五條」講出來後，還有什麼維持現狀可言，而蔡英文已經用行動不再維持現狀了，「現在只有一中兩制，本來講和平統一，但他也不排除武力，也就沒有和平統一啦！」

呂秀蓮強調，一個中國然後一國兩制，合起來就是「一中兩制」，在一中兩制之下，要共同面對問題只有3條路：第一條是接受「一中兩制」，而這個一中就是中華人民共和國。

呂秀蓮進一步指出，第二條路，是國民黨不願意接受中華人民共和國，主張中華民國，就是兩個中國，這則是「華獨」；而民進黨方面則是希望是台灣，就是一中一台，「所以目前是一中、華獨、台獨，三個選擇。」

呂秀蓮表示，兩岸一家親是中華民國被中華人民共和國併吞，那如果不願意接受中華人民共和國，主張的就不是兩岸一家親；因此，她所主張的是「華獨、台獨一家親」，應該要共同面對新的局勢，怎樣走出第三條路。

▼呂秀蓮參加募款餐會。（圖／記者陶本和攝）

