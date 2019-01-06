民進黨主席補選桃園投票率不到二成　鄭文燦：新主席要接地氣

▲民進黨主席補選，鄭文燦期新黨主席要接地氣。（圖／曾姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨主席補選6日登場，桃園萬餘名黨員，投票率不到二成，開票結果，卓榮泰得票1486票，游盈隆有337票。上午前往票投黨主席補選選票的市長鄭文燦表示，期新任黨主席必須是一個接地氣，能即時反應民意的人選，最重要的就是能帶領民進黨贏得2020總統大選。

民進黨此次黨主席補選，候選人有獲跨派系支持的前行政院秘書長卓榮泰，以及台灣民意基金會董事長游盈隆2位。民進黨桃園市黨部於桃園區五中里集會所、中壢區舊明里活動中心、八德社區活動中心、龜山社區活動中心、楊梅區紅梅里社區活動中心、觀音區廣福社區活動中心，共設6個投開票所。

▲民進黨主席補選桃園投票率不到二成。（圖／曾姓民眾提供）

由於，黨員出席投票並不踴躍，6個投開票所於截止投票時間不到半個小時，很快就開完選票。民進黨在去年1124九合一大選挫敗，身兼黨主席的總統蔡英文，辭去黨主席職務，桃園市長鄭文燦一度是呼聲最高的接任人選，然鄭文燦以市政為要力婉參選黨主席。

民進黨主席補選候選人卓榮泰和游盈隆，被外界視為「保英派」與「改革派」卓榮泰有黨內各派系的共識，和鄭文燦都被認為是是蔡總統爭取2020連任的重要推力。