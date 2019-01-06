民進黨新主席預計晚間8點出爐　投票率低到可能跌破2成

▲前行政院秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨6日進行主席補選，對戰組合由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆；根據投票規劃，將於下午5時終止投票，民進黨預計會在8時由發言人鄭朝方召開記者會公布結果，在投票率方面，目前普遍都不高，依照過往補選結果，本次投票率可能不會超過2成。

本次黨主席補選，於上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人，依照過往補選的結果，2005年、2006年時，投票率都落在2成上下；至於這一次的主席補選，依照上午的投票狀況，高雄等地區投票率都落在1成多，黨內評估預計這次投票率也不會太高，甚至不會達2成。

依照民進黨的規劃，在5時投票正式結束，全台117個投開票所會彙整投票結果，並送往民進黨中央統整，預計8時會由黨發言人鄭朝方召開記者會公布結果。

卓榮泰挺身爭取黨主席，是由黨內中生代包括：桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人共推，這意味著各派系達成一定程度的共識；日前他也高聲呼籲各派系積極動員，這也讓外界普遍認為，他勝出的呼聲較高。

在卓榮泰正式登記參選黨主席之後，也被各界認為他屬「保皇派」，接下來將成為總統蔡英文爭取2020總統連任時的重要「抬轎者」的角色。

反觀游盈隆，積極拉攏獨派勢力，日前拜會前總統陳水扁，多次透過阿扁來拉抬聲勢，並且主張特赦陳水扁，一邊一國連線也協助動員。而日前深綠4大老登報砲轟蔡英文時，游盈隆也喊聲支持，讓外界認為，這場黨主席選舉，已經成為「挺英」勢力與「反英」勢力的對決。

在晚間民進黨公布選舉結果之後，民進黨中執會將於1月9日正式公告當選名單，而當選人將於1月23日上任，接下來將面對1月27日台北與台中立委補選的相關任務。