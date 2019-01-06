助蔡英文爭取2020連任？　卓榮泰：參選的代表一定會是最強的

記者陶本和／台北報導

民進黨立委補選結果6日晚間出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60％勝出。對於接下來是否支持總統蔡英文爭取2020連任？他強調黨有黨的機制，未來參選的代表一定會是最強的。

卓榮泰在勝選後於黨中央召開記者會時表示，很高興黨中央、各地方黨部順利完成黨主席補選，非常感謝黨員同志走出來投票，每一票都是未來黨改革的動力，他也感謝台灣民意基金會董事長游盈隆，在過去這段期間的寶貴意見，未來也一定要共同合作黨務的改革。

卓榮泰強調，今天不是個人得到什麼權力，而是要無私的為黨來努力，接下來不會再提選舉的輸贏，此刻民進黨到2020所有大大小小戰役的勝選，會一直跟大家在一起，民進黨會一直勇敢的守護台灣。

對於在勝選之後，有沒有跟游盈隆通過電話？卓榮泰表示，電話還沒有通上，但已經用Line表達感謝跟尊敬，相信他一定會看到文字，非常感謝他給了寶貴的經驗，未來也還要一起合作，一起為黨來努力。

至於蔡英文有沒有致電聯繫？卓榮泰表示，目前還沒有，但相信總統做的每天的工作，務必要跟黨配合在一起，黨有黨的職責，會扮演好執政黨的工作，也會扮演好黨跟人民溝通橋樑的合作。

另外有媒體追問，是否2020年會支持蔡英文爭取連任？卓榮泰表示，黨有黨的機制，一定會依照黨的機制來走，任何黨員都有公評的權力，而參選的代表同志，一定會是最強的，才能夠跟社會對話，贏得大選。

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）

