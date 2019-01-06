　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助蔡英文爭取2020連任？　卓榮泰：參選的代表一定會是最強的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陶本和／台北報導

民進黨立委補選結果6日晚間出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60％勝出。對於接下來是否支持總統蔡英文爭取2020連任？他強調黨有黨的機制，未來參選的代表一定會是最強的。

卓榮泰在勝選後於黨中央召開記者會時表示，很高興黨中央、各地方黨部順利完成黨主席補選，非常感謝黨員同志走出來投票，每一票都是未來黨改革的動力，他也感謝台灣民意基金會董事長游盈隆，在過去這段期間的寶貴意見，未來也一定要共同合作黨務的改革。

卓榮泰強調，今天不是個人得到什麼權力，而是要無私的為黨來努力，接下來不會再提選舉的輸贏，此刻民進黨到2020所有大大小小戰役的勝選，會一直跟大家在一起，民進黨會一直勇敢的守護台灣。

對於在勝選之後，有沒有跟游盈隆通過電話？卓榮泰表示，電話還沒有通上，但已經用Line表達感謝跟尊敬，相信他一定會看到文字，非常感謝他給了寶貴的經驗，未來也還要一起合作，一起為黨來努力。

至於蔡英文有沒有致電聯繫？卓榮泰表示，目前還沒有，但相信總統做的每天的工作，務必要跟黨配合在一起，黨有黨的職責，會扮演好執政黨的工作，也會扮演好黨跟人民溝通橋樑的合作。

另外有媒體追問，是否2020年會支持蔡英文爭取連任？卓榮泰表示，黨有黨的機制，一定會依照黨的機制來走，任何黨員都有公評的權力，而參選的代表同志，一定會是最強的，才能夠跟社會對話，贏得大選。

▲▼ 新黨選民進黨主席卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
獨／鈕承澤握有「柯奐如私密影片」拒刪除！黑道出面嚇到軟掉

關鍵字：蔡英文,卓榮泰,民進黨,2020總統,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨主席投票率16.9%創新低　卓榮泰：前2次19％是「天王障礙」

林右昌18時15分親自召開記者會　公布新任民進黨主席

快訊／卓榮泰得票率72.6%勝出！　擊敗游盈隆當選民進黨主席

民進黨新主席預計晚間6點15分出爐　投票率低到可能跌破2成

「我已脫離民進黨」　呂秀蓮：若不改造人民會改造它

「沒有九二共識、維持現狀了」　呂秀蓮主張：華獨、台獨一家親

比蔡英文早一步投票　游錫堃向撲空記者道歉：百姓作風沒刻意低調

民進黨新主席1/23上任　卓榮泰擁派系共識勝出機會高

影／蔡英文投黨主席「啊！選票掉地上」　彎腰撿起投完3分鐘閃人

影／蔡英文3分鐘投完票　百位黨員冒雨排隊握手喊加油　

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

卓榮泰當選民進黨主席　國民黨：盼綠營正視兩岸問題

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰！黨內派系整隊考驗協調能力

游盈隆僅3地區得票勝卓榮泰：非洲、彰化縣、台東縣

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

卓榮泰7日晚間8點跟館長直播　若問題超出範圍會帶回研究

助蔡英文爭取2020連任？　卓榮泰：參選的代表一定會是最強的

民進黨主席投票率16.9%創新低　卓榮泰：前2次19％是「天王障礙」

落選民進黨主席　游盈隆：會再回來跟大家一起打拼

朱立倫挺九二共識　吳崢：你們的膝蓋還好嗎？

韓國年紀「V出生3天就2歲」！韓議員提議統一改成這樣算

阿伯無助闖台74線一路逆向！台中霸氣哥攔車救　一個舉動暖爆網友

胡歌「被爆結婚」首現身！　後台等「他」一見面緊抱…羞到耳朵紅

春風和洋蔥吵架「差點拆夥退團」　全因3字經罵「她」

養成天鵝頸就學志效、雪莉這樣做　4技巧讓短脖子看起來變長

金門防疫戰／知名豬肉乾「品質保證」堅不下架　陸客團照啃豬腳

伊朗和俄羅斯計畫聯合軍演　伊朗：裏海各國反對其他勢力入侵

連賞嬰兒巴掌咒「早點死吧」 狠媽自首竟稱：想讓丈夫早點回家

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

花蓮縣長徐榛嶎宣布增建知卡宣設施　打造東部最優親子水上樂園

政治熱門新聞

快訊／卓榮泰勝出！當選民進黨主..

王世堅談韓國瑜：他其實很有骨氣

朱立倫挺九二共識　黃國昌嗆爆：..

韓國瑜宣布　替高市教室裝冷氣、..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

釋昭慧挺小英　「我不用穿著袈裟..

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹..

高雄愛河燈會取名金銀河　火樹銀..

南北雙龍將戰艱困選區　國民黨：..

妹妹頭被讚可愛　高嘉瑜哭哭：我..

韓國瑜表示冰冰很好　家裡有「韓..

行政院長賴清德　最快週四率內閣..

《新聞追追追》收攤！安幼琪含淚..

更多熱門

相關新聞

游盈隆僅3地得票勝卓榮泰：非洲、彰化、台東

民進黨主席補選結果出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60%，台灣民意基金會董事長游盈隆拿下9323票，得票率27.40%。根據民進黨在各地的開票結果，游盈隆僅在3地區取得勝利，分別是彰化縣、台東縣跟非洲。

卓榮泰勝出　黃偉哲啟動改革

卓榮泰7日晚間8點跟館長直播

民進黨主席投票率16.9%創新低

民進黨主席補選　桃園投票率不到二成

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

聽慘叫奔出驚見「美貓→刀疤姐」嚇壞

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面