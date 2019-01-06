民進黨新主席1/23上任　卓榮泰擁派系共識勝出機會高

▲卓榮泰民進黨主席投票。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選，由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，6日上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人；根據黨內與各界評估，被視為「保皇派」的卓榮泰擁有黨內各派系的共識，在普遍投票率不高的情況下，勝出機會較大，也被認為是總統蔡英文2020爭取連任的重要推力。

在九合一大選潰敗之後，蔡英文辭去黨主席一職，接任人選方面，黨內本來有聲音指向前主席蘇貞昌，不過同時也吹起「中生代」接班的聲浪，開始把桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍，甚至文化部長鄭麗君都被拋出來討論。

▼蔡英文前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投票。（圖／記者季相儒攝）



在黨內遲遲沒有人願意挺身而出時，黨內中生代包括鄭文燦、陳其邁、林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人，共推「大師兄」卓榮泰出征黨主席，這也意味著各派系達成一定程度的共識。在他完成登記參選黨主席之後，各界也普遍認為他屬「保皇派」，黨內更認為，接下來將成為蔡英文在2020年總統連任時的重要「抬轎者」角色。

而這次民進黨主席的對戰組合，就由卓榮泰對上游盈隆。黨內評估，卓榮泰是在各派系，且是青壯派力拱之下的人選，即便在普遍投票率不高的情況下，各派系還是會有一定動員力量，讓他勝出的機會較大。

另外，卓榮泰的選戰模式，除了最基本的下鄉座談，也積極透過新媒體，以及臉書直播的模式來拉抬聲勢，日前就找來陳其邁一起吃火鍋直播；至於游盈隆方面，則是拉攏獨派勢力，日前拜會前總統陳水扁，多次透過扁來拉抬，並且主張特赦陳水扁，而一邊一國連線也協助動員。

在選舉結果方面，投票時間至6日的下午5時，在投票結束之後，民進黨預計會在晚間7時前後，由黨發言人召開記者會公布開票結果；而民進黨中執會將於1月9日正式公告當選名單，而當選人將於1月23日上任，接下來將面對1月27日台北與台中立委補選的相關任務。

▼民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）

