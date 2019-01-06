　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨新主席1/23上任　卓榮泰擁派系共識勝出機會高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 卓榮泰民進黨主席投票 。（圖／記者周書羽攝）

▲卓榮泰民進黨主席投票。（圖／記者周書羽攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選，由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，6日上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人；根據黨內與各界評估，被視為「保皇派」的卓榮泰擁有黨內各派系的共識，在普遍投票率不高的情況下，勝出機會較大，也被認為是總統蔡英文2020爭取連任的重要推力。

在九合一大選潰敗之後，蔡英文辭去黨主席一職，接任人選方面，黨內本來有聲音指向前主席蘇貞昌，不過同時也吹起「中生代」接班的聲浪，開始把桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍，甚至文化部長鄭麗君都被拋出來討論。

▼蔡英文前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投票。（圖／記者季相儒攝）

▲▼蔡英文前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投票。（圖／記者季相儒攝）

在黨內遲遲沒有人願意挺身而出時，黨內中生代包括鄭文燦、陳其邁、林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人，共推「大師兄」卓榮泰出征黨主席，這也意味著各派系達成一定程度的共識。在他完成登記參選黨主席之後，各界也普遍認為他屬「保皇派」，黨內更認為，接下來將成為蔡英文在2020年總統連任時的重要「抬轎者」角色。

而這次民進黨主席的對戰組合，就由卓榮泰對上游盈隆。黨內評估，卓榮泰是在各派系，且是青壯派力拱之下的人選，即便在普遍投票率不高的情況下，各派系還是會有一定動員力量，讓他勝出的機會較大。

另外，卓榮泰的選戰模式，除了最基本的下鄉座談，也積極透過新媒體，以及臉書直播的模式來拉抬聲勢，日前就找來陳其邁一起吃火鍋直播；至於游盈隆方面，則是拉攏獨派勢力，日前拜會前總統陳水扁，多次透過扁來拉抬，並且主張特赦陳水扁，而一邊一國連線也協助動員。

在選舉結果方面，投票時間至6日的下午5時，在投票結束之後，民進黨預計會在晚間7時前後，由黨發言人召開記者會公布開票結果；而民進黨中執會將於1月9日正式公告當選名單，而當選人將於1月23日上任，接下來將面對1月27日台北與台中立委補選的相關任務。

▼民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
休旅車「碰碰車式」路邊停！女路過提醒駕駛1句話網全崩潰
胖到只能裸體打電動！320kg靠爸肥宅：想吃到死為止
缺錢偷「鎮店泰國小鬼神像」轉賣！松山毒蟲1月後家中暴斃

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蔡英文投黨主席「啊！選票掉地上」　彎腰撿起投完3分鐘閃人

影／蔡英文3分鐘投完票　百位黨員冒雨排隊握手喊加油　

蔡英文回應習近平、4位大老後　網路熱度超過韓國瑜、柯文哲

評／蔡英文把習近平談話全打回票　用「豬瘟」凝聚人民反彈力道

蔡英文召開國安會議　談豬瘟下7大裁示：要求大陸擔起大國責任

影／蔡英文用「二個不接受」、「四個必須」回應「習五點」

【全文】蔡英文回應習近平：我身為中華民國總統　終未接受九二共識

快訊／蔡英文回應習近平：大國要有大國格局！絕不接受一國兩制

民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志

快訊／蔡英文回應習近平《吿台灣同胞書》　15時50分發表談話

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

民進黨主席補選／林佳龍提3期待：台灣優先、黨政同步、團結勝選

開始健檢高雄市府業務　韓國瑜向團隊喊話：廉潔與操守

民進黨主席補選／陳菊回高雄投票：情感上希望賴清德能留下

大陸男攜豬肝入境繳20萬罰單　黃國昌嗆政院：不是生化炸彈？

民進黨主席補選／賴清德專程回台南投票　黨員喊選總統

「冰冰」很好！韓國瑜：大陸有范冰冰和李冰冰，我家還有韓冰

比蔡英文早一步投票　游錫堃向撲空記者道歉：百姓作風沒刻意低調

獨／高雄觀光「海外版」找前主播　北一女儀隊「校園十大美女」

去吧！　段宜康回擊游盈隆：我被爛咖告也不是第一次

影／提告是必要之痛？遭段宜康罵「爛咖」　游盈隆：會有適當處理

借人耳機全是細菌噁炸！「11物品」別亂借...網驚：不敢了

「台灣豬頰肉」煮出詭異黑點！　她發文求救...釣出網友專業解答

美計劃沖繩部署M142火箭系統　李杰：美軍再折騰也難鎖東海島鏈

金門防疫戰／「垃圾捲海流屍上岸」　毒豬比死人還可怕

民進黨主席補選／林佳龍提3期待：台灣優先、黨政同步、團結勝選

WCBA／楊雅惠登助攻后　黃品蓁繳全隊最高22分5籃板

頭七破案！救災英雄遭小三男友情殺勒斃　凶嫌副業是撿骨師

《病主法》上路！植物人、極重度失智等「5大條件」可拒絕插管

東冠前哨戰　暴龍多點開花讓字母哥43分做白工

30秒影片曝光！台中港檢驗員遭貨櫃車「未減速直撞」　肝爆死亡

政治熱門新聞

王世堅談韓國瑜：他其實很有骨氣

韓國瑜宣布　替高市教室裝冷氣、..

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹..

南北雙龍將戰艱困選區　國民黨：..

釋昭慧挺小英　「我不用穿著袈裟..

《新聞追追追》收攤！安幼琪含淚..

藍營搶2020總統　徐巧芯：又..

嘲笑綠營4大老？人渣文本一句話..

行政院長賴清德　最快週四率內閣..

國際若不挺台　蔡英文：下一個會..

陳佩琪臉書再開砲　柯P：會拜託..

韓國瑜表示冰冰很好　家裡有「韓..

小英籲各黨莫提九二共識　新黨：..

蔡英文投票百位支持者喊加油　3..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

他手指不一樣罹癌過世！一動作自測

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面