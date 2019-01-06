游盈隆僅3地區得票勝卓榮泰：非洲、彰化縣、台東縣

▲民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選結果出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60%，台灣民意基金會董事長游盈隆拿下9323票，得票率27.40%。根據民進黨在各地的開票結果，游盈隆僅在3地區取得勝利，分別是彰化縣、台東縣跟非洲。

民進黨在九合一選舉大敗後，蔡英文辭去黨主席一職，民進黨辦理第16屆黨主席補選黨員投票，晚間投票結果出爐，由卓榮泰勝出，中執會將於9日公告黨主席當選名單，於23日進行交接，任期至2020年5月19日。

根據民進黨提供的投開票結果統計資料，游盈隆僅在三個地區拿下勝利：首先是彰化縣，游盈隆拿下680票，得票率52.88%、卓榮泰拿下606票，得票率47.12％。

另外，游盈隆在台東縣也取得領先，拿下274票，得票率67.82%、卓榮泰130票，得票率32.18%；第三個地區，則是非洲，游盈隆拿下44票，得票率72.13％、卓榮泰17票，得票率27.87%。

▼民進黨主席投開票結果統計資料。（圖／民進黨提供）



卓榮泰在勝選後於黨中央召開記者會時表示，很高興黨中央、各地方黨部順利完成黨主席補選，非常感謝黨員同志走出來投票，每一票都是未來黨改革的動力，他也感謝台灣民意基金會董事長游盈隆，在過去這段期間的寶貴意見，未來也一定要共同合作黨務的改革。

卓榮泰強調，今天不是個人得到什麼權力，而是要無私的為黨來努力，接下來不會再提選舉的輸贏，此刻民進黨到2020所有大大小小戰役的勝選，會一直跟大家在一起，民進黨會一直勇敢的守護台灣。

▼民進黨主席當選人卓榮泰。（圖／記者周書羽攝）

