卓榮泰7日晚間8點跟館長直播　若問題超出範圍會帶回研究

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委補選結果6日晚間出爐，前行政院秘書長卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60％勝出。接下來7日晚間8點，他也將與館長一起直播，他強調會就他所知的答覆給館長，如果問題超出範圍，會帶回好好研究，隔日再答覆。

卓榮泰在勝選後於黨中央召開記者會時表示，很高興黨中央、各地方黨部順利完成黨主席補選，非常感謝黨員同志走出來投票，每一票都是未來黨改革的動力，他也感謝台灣民意基金會董事長游盈隆，在過去這段期間的寶貴意見，未來也一定要共同合作黨務的改革。

卓榮泰強調，今天不是個人得到什麼權力，而是要無私的為黨來努力，接下來不會再提選舉的輸贏，此刻民進黨到2020所有大大小小戰役的勝選，會一直跟大家在一起，民進黨會一直勇敢的守護台灣。

對於選前提出會舉辦路線大辯論，卓榮泰表示，在11月24日選舉過後，桃園市長鄭文燦在民進黨中常會有提出要舉辦執政新革會議，他會把這個概念融合在一起。

他強調，一個人不能決定所有的事情，必須經過集體討論後來決定，承諾會用最快的速度，最周延的規劃，設計出大家最重視的議題跟內容，在最短的時間呈現出來，討論的議題絕對是跟國人相關，跟台灣相關。

對於是否會討論中國政策？卓榮泰表示，他持開放的態度，大家認為需要提出討論，提出大家共同的想法，就應該要讓黨來面對它。

至於黨內人事的新佈局？卓榮泰表示，這應該要留到禮拜三之後再說，但還有20天的立委補選，應該會用現在的戰鬥團隊來把選舉做好，在經過常會程序後，才會做人事佈局的想法。

卓榮泰強調，他在常會之後，第一個行程就會是到台北市黨部，整備選務跟調動人員，第二個行程則是到台中市黨部，一樣是整備選務跟調動人員，為了1月27日兩個地區的立委補選，這是目前最重要的工作。

▼館長。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）