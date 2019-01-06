民進黨主席卓榮泰勝出　黃偉哲：啟動改革回應民眾期待

▲民進黨1月6日進行黨主席投票，選舉結果由前行政院秘書長卓榮泰勝出，當選新任民進黨主席。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

民進黨1月6日進行黨主席投票，選舉結果確定由前行政院秘書長卓榮泰以2萬4699票、得票率72.6%勝出，擊敗台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票、得票率27.4%，台南市長黃偉哲表示希望新任主席把握當下，從今天就開始啟動改革，回應民眾期待，帶領民進黨延續執政。

據了解民進黨主席補選，全國設立117個投開票所，於上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人，晚上結果出爐，確定由卓榮泰勝出。

台南市長黃偉哲在第一時間表示恭喜卓榮泰在民進黨主席補選中脫穎而出，作為1個民進黨員，祝福新任主席在黨務推動上一切順利，也提醒新官上任沒有蜜月期，民眾期待認真務實的執政黨，希望新任主席把握當下，從今天就開始啟動改革，回應民眾期待，帶領民進黨延續執政。

卓榮泰這次挺身爭取黨主席，是由黨內中生代包括：桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人共推，這意味著各派系達成一定程度的共識；日前他也高聲呼籲各派系積極動員，這也讓外界普遍認為，他勝出的呼聲較高。在卓榮泰正式登記參選黨主席之後，也被各界認為他屬「保皇派」，接下來將成為總統蔡英文爭取2020總統連任時的重要「抬轎者」的角色。

民進黨公布選舉結果之後，民進黨中執會將於1月9日正式公告當選名單，而當選人將於1月23日上任，接下來將面對1月27日台北與台中立委補選的相關任務。