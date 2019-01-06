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快訊／卓榮泰得票率72.6%勝出！　擊敗游盈隆當選民進黨主席

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記者陶本和／台北報導

民進黨6日進行黨主席投票，晚間代理黨主席林右昌親自召開記者會，公布選舉結果，確定由前行政院秘書長卓榮泰以2萬4699票、得票率72.6%勝出，擊敗台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票、得票率27.4%。

▲▼ 民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

▲前行政院秘書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者周書羽攝）

本次黨主席補選，全國設立117個投開票所，於上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人。晚間黨中央召開記者會，發言人鄭朝方宣布結果，確定由卓榮泰勝出。

卓榮泰本次參選政見方面，包括公正舉辦黨內各項公職人員的初選、舉辦黨內政策路線大辯論、檢討黨務人事布局、實施基層黨員與新任黨公職培訓計畫，以及建立防治假訊息的反應機制。

至於敗選的游盈隆，則氛圍政務與黨務層面，在政務方面，他主張內閣必須盡快總辭，政府運作回歸憲政體制，行政與立法分立而制衡，讓國會自主；另外要召開「全國經濟發展會議」，建立經濟發展政策的新共識，同時重新評估當前兩岸政策作為，回應社會主流民意的期待。

在黨務方面，游盈隆認為，總統初選必須開放登記，堅持台灣價值，回歸台灣前途決議文，揚棄一個中國主張，並讓黨再民主化，將黨員的權利還給黨員，選舉制度化、提高黨員素質、擴大黨員規模等。

卓榮泰這次挺身爭取黨主席，是由黨內中生代包括：桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人共推，這意味著各派系達成一定程度的共識；日前他也高聲呼籲各派系積極動員，這也讓外界普遍認為，他勝出的呼聲較高。

在卓榮泰正式登記參選黨主席之後，也被各界認為他屬「保皇派」，接下來將成為總統蔡英文爭取2020總統連任時的重要「抬轎者」的角色。

反觀游盈隆，積極拉攏獨派勢力，日前拜會前總統陳水扁，多次透過阿扁來拉抬聲勢，並且主張特赦陳水扁，一邊一國連線也協助動員。而日前深綠4大老登報砲轟蔡英文時，游盈隆也喊聲支持，讓外界認為，這場黨主席選舉，已經成為「挺英」勢力與「反英」勢力的對決。

在晚間民進黨公布選舉結果之後，民進黨中執會將於1月9日正式公告當選名單，而當選人將於1月23日上任，接下來將面對1月27日台北與台中立委補選的相關任務。
 

ET快訊
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關鍵字：卓榮泰,游盈隆,民進黨,總統,黨主席,蔡英文

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