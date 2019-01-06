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金門防疫戰／禁運令讓金一燒餅伴手禮掛0　永春廣東粥不用排隊

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▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「掛零」，當地居民想吃美食，不用和遊客人擠人排隊。（圖／記者王亞志攝）

記者王亞志、陳以昇／金門報導

染非洲豬瘟死豬海漂上岸，「急凍」在地特色美食伴手禮業績。政府為了防止疫情擴散，限制金門豬肉及相關製品出境和銷往台灣本島。當地豬肉攤商因為仍有在地居民「內需」，生意一如往常；但閩式燒餅店、廣東粥店，因為食品上不了飛機業績狂跌，許多店家擔心撐不下去，打算配合禁運時間暫時歇業。

▲▼海漂死豬帶原非洲豬瘟，金門全島防疫大作戰，豬肉伴手禮因禁止輸出，業績被「死當」（圖／記者王亞志攝）

▲海漂死豬帶原非洲豬瘟，金門全島防疫大作戰，豬肉伴手禮因禁止輸出，業績急凍。（圖／記者王亞志攝）

「一頭從大陸飄過來的死豬，一條限制金門豬肉輸台的禁令，加上媒體大肆報導，搞得金門已經淪為非洲豬瘟區！」在金城鎮東門市場販賣豬肉和自灌香腸的楊老闆再次強調，「金門根本沒有爆發疫情，一條禁令卻讓這裡的豬隻貼上『染毒』標籤，未免小題大作！」楊老闆的攤位前仍有民眾挑選購買豬肉；清晨走在金門東門市場，熙來攘往依舊如常，到處買得到各種時蔬、雞鴨魚肉，豬肉當然是不可或缺的肉食選項。

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲當地肉舖老闆表示，防疫禁運動作太突然，難免讓外界給金門貼上「毒豬瘟」標籤。（圖／記者王亞志攝）

去年跨年夜從海上漂過來的一頭死豬，在1月3日農委會證實感染非洲豬瘟，讓政府繃緊神經，除了嚴格監控、抽血檢驗半徑5公里內2100頭豬外，又另外加碼宣布，從當晚起14天內金門豬肉禁止輸台，相關肉類製品現在只能「內銷」。

在金門賣了2代豬肉的黃先生拿起剁刀，快速切除豬肉上多餘的脂肪、淋巴組織等，他肯定政府當機立斷的防疫作為，「就像我們豬肉攤商刀法一樣俐落。」儘管攤位前客人絡繹不絕，多數當地民眾對非洲豬瘟「無感」，但黃老闆卻隱約透露不安，「如果擋不住疫情，說不怕是騙人的！」

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲金門目前仍未傳出非洲豬瘟疫情，居民一如往常選購當地豬肉。（圖／記者王亞志攝）

豬肉也許是當地居民必要的食材選項，但使用豬肉原料的閩式燒餅店、廣東粥店，卻因豬瘟疑慮嚴重衝擊業績。知名的「金一燒餅店」決定在「觀光客的大日」，也就是週日（1月6日）後暫時歇業，「休息到豬肉輸台禁令解除，給自己放無薪假」。家族式經營的這家閩式燒餅店，因鹹甜口味燒餅口感酥脆，很多旅客都會買來帶回台灣送禮自用。

「這次大陸死豬飄過岸，生意馬上掉了5成，『伴手禮』業績全部掉到0！」許姓老闆娘無奈的笑著說，因為豬肉和相關產品被「限制出境」，鹹甜燒餅都摻有豬油，否則就失去傳統味，卻也因此全部上不了飛機，「外銷」訂單一瞬間喊卡，只剩下當地居民和遊客撐起另外50%的生意。「現在來都不用跟遊客排隊搶燒餅了！」最開心的是當地居民，握著燒餅彷彿抓住短暫的小確幸，但明天過後這樣的好滋味，暫時也吃不到了。

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲知名「金一燒餅店」，因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民，閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」，因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「全被死當」，老闆決定配禁運時間暫時歇業。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

▼金門知名「永春廣東粥」，在地老饕觀察到，業績掉了9成。（圖／記者王亞志攝）

▲▼知名「金一燒餅店」因豬肉輸台禁令，伴手禮業績「歸零」，老闆才有時間和搶得銅板美食的當地居民閒聊大笑。（圖／記者王亞志攝）

另一間排隊名店「永春廣東粥」，翁姓老闆娘望著空蕩蕩的桌椅，「旁邊豬肉攤東西都賣光光，我的生意卻是一天比一天差！」許多部落客和老饕曾在網路po文，要吃上一晚熱騰騰廣東粥，要有早起的決心和排隊久站的毅力，但現在不用排隊馬上吃得到，老闆娘心酸地說「早上根本沒客人，送貨員還虧我『家裡怎麼沒客人』」，沒想到一旁的在地老饕立刻搭腔，「一看就知道掉了9成來客率！」這位在台灣工作的陳先生，每次回金門都會來排隊「但不是每次來都吃得到，今天人少讓我幸運的一解鄉愁！」陳先生倒是擔心疫情如果擴散，以後就吃不到這「家鄉味」。

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關鍵字：非洲豬瘟,金門,豬肉,豬肉製品,東門市場,禁止輸台,業績,閩式燒餅,廣東粥,伴手禮

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