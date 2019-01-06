相差40歲！檳榔攤老闆「強壓女員工」性侵　賤嘴宣揚：她有病

▲許姓老闆居然對女員工伸出狼爪。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）



地方中心／台南報導

嘉義一名許姓檳榔攤老闆久候居然對年輕員工小花（化名）伸出狼爪，甚至還脅迫若不從就要對她的親友不利，完事之後還到處說小花神經有問題、有病，行徑誇張。台南高分院審理後，認定事證明確，民事部分許男須賠償小花40萬定讞，不得再上訴。

判決書指出，小花（22歲）與許姓老闆（64歲）相差約40歲，2016年6月19日突然被通知開車載喝醉酒的許男回家，不料中途就被對方推到副駕駛座，載往嘉義太保區摩鐵性侵得逞；期間還遭許男脅迫，如果不配合就要對她的親友們不利，讓她無法繼續生存等語。

不僅如此，許男還向檳榔攤的黃姓店長誣指，「小花神經有問題，不要跟她走太近，而且小花還會在背後說你老婆的壞話。」藉此貶損他人名譽，造成小花身心受創，更慘的是，小花居然在被性侵後懷孕了，因此墮胎，不時有輕生念頭。

法官審理後認為，雖然小花的受孕期是在此案之前，但不能否認的是許男有強制性交的行為，造成被害人身心、婚姻受創、失眠等痛苦，因此除了國家給付20萬元犯罪給被害人補償金外，判許男須賠償小花40萬元定讞，全案不得再上訴。

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