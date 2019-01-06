「小考63分」安親班老師叫小四女自打巴掌200下　母怒提告

▲李姓家長po臉書社群指女兒因小考考不好被安親班老師體罰，要女兒自打巴掌200下，小孩的臉打到紅腫，決定驗傷提告。（圖／翻攝自臉書社團「我住台南安南區」，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1位李姓民眾，1月5日晚上在臉書社團「我住台南安南區」爆料，指她就讀小四的女兒，在永康一家安親班，因小考考不好，被安親班老師體罰要求女童自打巴掌200下，小孩的臉被自己打到紅腫，家長十分憤怒，驗傷後向永康分局對老師提告，永康分局表示已受理報案。

這位李姓民眾PO文說原諒她爆粗口、太生氣了。她小四女兒因小考考不好，被安親班老師體罰，叫女童自打巴掌200下，小孩的臉被自己打到紅腫。家長PO文說：「妳是一位安親班老師、留美回來的老師。只因為小朋友、安親班小考、安親班小考、考不好！63分、65分、73分！」、「妳要一個小孩、四年級！自己打自己巴掌。打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣。」家長氣憤說，「妳為什麼不自己打看看，妳也是當媽的人」。家長6日在臉書上說要驗傷向老師提告。

台南市永康分局表示警方已於1月5日晚上由大橋派出所受理此案，家長對涉案老師提出教唆傷害告訴，警方已受理，目前正依法傳喚被告老師到案說明，釐清相關案情中。台南市教育局6日表示，已派人進行了解事情原委中。