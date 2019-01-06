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快訊／抓到了！救難隊員遭埋屍　小三「同居人」下狠手：埋伏勒斃

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▲▼南投公墓棄屍案。（圖／東森新聞）

▲王姓救難隊員遭埋屍公墓。（圖／東森新聞）

地方中心／南投報導

台中市沙鹿區一名王姓救難隊員遭人帶走後音訊全無，據知情人士透露，王男先前就有因疑似感情糾紛而遭人暴打、拍裸照，而他2018年12月30日失蹤後，於5日在南投的第九公墓找到時，已成一具男屍。另外，警方追查到王男婚外情對象的男友，同時也是他計程車隊的同事鄒男，而鄒男供稱，是因為情感糾紛才會埋伏殺人。

【10:37更新警方說法】

警方表示，王男與鄒男是同行計程車司機，兩人因為感情因素糾紛，鄒男2018年12月30日將王男約出談判，卻在期間將對方勒斃，並載到南投市的一處廢棄墓穴棄置。警方根據死者交往、工作關係等清查，發現可能是鄒男所為，而在檢察官指揮下進行搜索，也在嫌犯住家挖掘工具、事證，而鄒男也初步坦承是感情糾紛，全案將在訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

▲▼ 埋屍案 。（圖／讀者提供）

▲王男遭棄屍在南投市第九公墓的廢棄墓穴。（圖／讀者提供）

據知情人士透露，已婚、開計程車的王男和一名女子交往密切，但該名女子還有一名同居男友，疑似因為情感糾紛問題，王男曾在路上直接遭人攔下毆打，接著更是在2018年12月18日時，被帶到沙鹿公墓痛毆，還拍下裸照，並遭上傳群組，而過沒幾天又有人跑到他家中索要30萬元，接著同年12月30日他將車子停在家中附近的空地后，並沒有進家門就消失無蹤。

王男原先和人約好2日要去載客，但由於他消失了整整3天，根本沒有依約前往載客，被放鳥的乘客氣得打電話來找人，而王妻這才得知事情大條了，趕緊報案。另外，據死者友人透露，事發後已經報案過好幾次，但都沒有得到重視，而他們是透過手機定位，到南投第九公墓現場後，發現有一處黃土有新翻動的情況，上面還被覆蓋了新的乾雜草，還有許多蒼蠅在上面飛舞，疑似化身招魂幡在為他申冤，他們才會發現王男被棄屍在公墓裡面。

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