獨／高雄觀光「海外版」找前主播　北一女儀隊「校園十大美女」

▲高雄市觀光海外版代言人崔麗心（圖右前）答應高雄市觀光局長當面邀請 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府推動觀光宣傳，不僅在國內找代言人，其實海外也積極洽談，目前已經確定要找來曾經入選過校園十大美女，也是台灣知名節目《強棒出擊》舉辦強棒美女獲得最上鏡頭獎，知名節目主持人崔麗心，透過高雄市觀光局長潘恆旭親自邀請，崔麗心表示非常榮幸，也將成為宣傳高雄市觀光首位海外代言人。

知名節目主持人崔麗心淡出台灣電視圈後，就轉往了新加坡發展，目前在新加坡是相當知名藝人，火紅程度被譽為「十大紅星」、金牌司儀，高雄市觀光局就是看準崔麗心在新加坡的高人氣，所以將在新加坡旅展的時候，邀請崔麗心來擔任高雄親善大使，也就是高雄市「海外版」的觀光代言人，據了解崔麗心在5日來到高雄，觀光局長潘恆旭不但邀請她一起共進晚餐，還當面請她幫忙代言宣傳，也獲得崔麗心首肯，表示相當榮幸。

▲崔麗心將在新加坡旅展時擔任高雄親善大使。（資料圖／新加坡旅遊局提供）

其實崔麗心在校園時期就相當出色，就讀北一女時期，就曾經擔任過北一女儀隊分隊長，畢業後就讀淡江大學法文系，大學期間曾經參加電視節目《強棒出擊》舉辦的強棒美女選拔，獲得最上鏡頭獎，也曾經在雜誌《大人物》被列為「校園十大美女」，畢業後短暫在中視擔任過主播，不過她的主持長才奠定台灣電視圈金鐘獎肯定，兩次獲得金鐘獎綜藝節目最佳主持人的殊榮，而跟藝人曹啟泰一同主持的綜藝節目《江山萬里晴》更是台灣名噪一時的節目，當時也讓剛出道的郎祖筠以「郎姑」為名的助理主持角色一砲而紅，深植台灣觀眾的心。