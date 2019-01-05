斗六慈濟診所等15年升格為醫院　證嚴：視病如己

▲歷經15年，斗六慈濟診所5日升格為醫院，證嚴上人親臨主持揭牌儀式。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

斗六慈濟診所等了15年，5日終於升格為醫院，成為慈濟第7家醫院，由證嚴上人親臨主持揭牌儀式，證嚴表示，「傷在別人的身體，我的心在痛，苦在人的環境裡，我心在痛」，做到「病人的痛，我的痛，病人的苦，我的苦」更期許醫療團段能夠視病如己，成為在地最貼心的醫院。

佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院，當年承接自興建中的斗六漢鎮醫院，是多年前林漢鎮醫師為回饋地方所興建，因地目變更作業費時，而林醫師積勞成疾抱憾往生。慈濟歷經一年多的修繕整建，於民國92年啟業，舊院名為大林慈濟醫院附設斗六門診部，於民國102年更名斗六診所，108年改制為斗六醫院。15年來，總共看診將近278萬人次。7月，行政院衛福部核准通過改制為斗六慈濟醫院，設置急性一般病床30床，提供更完善、便利的醫療服務。

由於雲林縣是全國老化及身障比例皆排名第2的縣市，雖然斗六是市區，但週邊鄉鎮仍是比較偏農業型的農村社會，患者年齡層偏高。斗六慈濟醫院將提供更完整的門診服務，並設置30張病床，新增泌尿科、整形外科、耳鼻喉科、骨科及外科等門診手術，讓就醫民眾免除往來大林、斗六間轉診、轉檢奔波之苦。

縣長張麗善除恭喜斗六慈濟醫院順利開幕外，也期許所有慈濟人都能本著醫者父母心這樣的心情，照顧所有鄉親，持續為鄉親健康把關，提供更多醫療服務。