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社會 社會焦點 保障人權

結婚12年婆婆嫌不孕「假離婚」　老公掛了她想分遺產連輸兩次

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記者黃翊婷／台北報導

77歲的宋姓婦人聲稱，因為婆婆不滿她無法生育，22年前無奈與林姓丈夫假離婚，但對方在2016年時過世，小姑們卻沒有通知死訊，侵害到她的權利，於是提告要求回復繼承權並拿回財產應繼分的二分之一。不過，夫家人接連作證他們夫妻早就感情不睦，高等法院法官不採信宋婦的說詞，判決敗訴。

宋婦主張，她在1985年時與林男結婚，但因為不孕受到婆婆諸多不公平的對待，丈夫為了安撫自己母親的情緒，結婚12年就協議假離婚，還特地找來兩名證人證明，他們之所以離婚都是通謀虛偽的意思，理當屬於無效；沒想到2016年丈夫過世，小姑們卻刻意隱瞞死訊還擅自辦理繼承登記，顯然已經侵害到她的權利，這才決定提告討回屬於自己的遺產。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲宋婦指控是因為不孕加上婆婆的壓力，才會和丈夫假離婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

但林家人反駁，宋婦與林男婚後感情就不好，後來甚至分居，分開的主因並非婆媳不合，更不可能是假離婚，況且協議書上有證人的簽名，也有到戶政事務所完成登記手續，顯然已經有離婚的效力，置於背後真正的原因究竟是不是為了安撫誰的情緒，最多算是促成「動機」，法律上她已經不是林的配偶，當然沒有遺產繼承權。

高等法院法官審視當年的協議資料發現，上頭確實記載，「他（林男）的媽媽很嫉妒他們的恩愛，又嫌宋XX年齡大，一直沒有生育，林XX又是家中獨子，婆媳戰爭不斷！林XX為了使他母親息怒，答應與宋XX辦理離婚，實際上是假離婚仍共同生活在一起」。

▲夫妻，牽手，關懷。（圖／視覺中國CFP）

▲宋婦雖然堅持是假離婚，但家人和看護都看出夫妻倆感情並不融洽。

不過，陳姓外甥出庭證稱，曾看過舅舅和舅媽吵架，當時阿嬤還擋在廚房門口叫舅舅趕快出去，「印象中好像有說『當什麼老師，錢用不夠還要來跟我要』等話」；另一名李姓證人表示，林男是她老公的表弟，1995年有一天宋婦突然從房間跑出來，而且沒有穿鞋子，大聲嚷嚷「這家人都欺負我，我要離婚」，結果2年後就真的分開了。

法官認為，不僅上述證人一致指出夫妻倆感情不睦，就連看護也提到臨終前兩人互動超冷，真實情況與宋婦的說詞完全不同，可見假離婚之說並不足以採信，最後維持一審見解，再次裁定她敗訴。

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關鍵字：離婚,繼承權

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