禁廚餘養豬遭賴清德打臉　張麗善怒：中央無作為雲林要自保

▲雲林縣長張麗善（左4）率先公布雲林禁用廚餘養豬。(圖／記者唐詠絮翻攝，以下同)

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣長張麗善25日就職當天宣布全面禁止廚餘養豬，遭到行政院長賴清德打臉「想到什麼就做什麼」，張指出，雲林為豬隻飼養大縣，為了因應步步進逼的非洲豬瘟疫情，雲林縣不願再繼續拖延下去，面對中央的無作為，地方政府只能採取自救的手段。

▲用廚餘養豬一定要高溫煮熟。

雲林縣政府會提出全面禁止廚餘養豬之原因在於非洲豬瘟來勢洶洶，自8月於中國大陸爆發以來，中央主管機關對於非洲豬瘟主要感染源－廚餘，農委會鼓勵改成飼料養豬，並獎勵離牧，但環保署對於廚餘去向並未有明確執行方式。

張麗善表示，直到今日，面臨行政院長賴清德傳言即將請辭，防疫問題恐懸而不決，雲林為豬隻飼養大縣，為了因應步步進逼的疫情，雲林縣不願再繼續拖延下去。

▲廚餘蒸煮機具。

農委會代理主委陳吉仲日前也曾表示過農委會目前正在推動國內2045場廚餘養豬場轉型，並提供業者飼料差額補貼及自願性退場補助，以防止非洲豬瘟，這項政策與雲林縣政府禁止廚餘養豬欲達成的目標完全一致。為何針對同一個防疫的目標，甚至方法也相同，民進黨做就叫做防疫，雲林縣政府執行就被賴清德院長批評是「想到什麼就做什麼」？

張麗善說，雲林縣政府從宣布禁止廚餘養豬之始，就表示同意賴清德院長說由中央地方建立一個隨時溝通、隨時解決問題機制，也非常願意配合中央指揮，也質疑「這個機制在哪裡？」，臺灣花了20年才走出口蹄疫的陰影，豬肉恢復外銷出口就在眼前，因此豬隻防疫絕對不能有漏洞。

▲行政院長賴清德:非洲豬瘟一旦襲台 衝擊產值2000億元。（圖／記者陳崑福翻攝）

張麗善希望中央重視防疫的迫切性，也期盼中央能作為地方的後盾，提出具體有效之防疫方法，雲林縣會全力配合中央各項作法，讓臺灣上下一心，全力圍堵非洲豬瘟的蔓延。