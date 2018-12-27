打臉張麗善禁止廚餘養豬！賴清德：影響非洲豬瘟的防疫工作

▲賴清德主持行政院會批評禁止廚餘養豬做法影響防疫。（圖／行政院提供）



記者賴于榛／台北報導

雲林縣長張麗善日前宣布全面禁止廚餘養豬，行政院長賴清德27日打臉此作法，他表示，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，因為蒸煮90度以上一個小時也可達科學上的安全範圍，「否則某縣市現在全面禁止廚餘養豬，各縣市群起效尤，廚餘如果處理不當，也會衍生出新的問題，影響非洲豬瘟的防疫工作」。

雲林縣飼養有145多萬頭豬，佔全國肉豬飼養數25%以上，為台灣主要的肉豬生產地，張麗善認為，一旦非洲豬瘟發生，將造成養豬產業極重大的損失，25日宣布全面禁止廚餘養豬。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，賴清德在院會中就「非洲豬瘟全國防疫與整備作為」提示， 他強調非洲豬瘟比口蹄疫還要兇悍，在冷凍的狀況之下可以存活一千天，冷藏的狀況下可存活一百天，並且目前沒有疫苗，也沒有藥，感染的豬隻百分之百死亡，中國目前通報世界動物衛生組織(OIE)已有23個省市出現疫情。台灣與中國一水之隔，來往非常頻繁，所以我們一定要嚴陣以待，除了中央每個部會一定要恪盡職責、全力以赴以外，地方政府也一定要共同協防，才能克竟全功。





▲雲林縣長張麗善宣布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清德還說，非洲豬瘟傳染途經很多，不僅會經由肉、肉製品及廚餘傳染，也會經由人攜帶、器械、車輛及設備各方面傳染，需要經由演習防範，提到廚餘時對於張麗善的做法表達不能接受，他說，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，蒸煮90度以上一個小時也可達科學上的安全範圍，「否則某縣市現在全面禁止廚餘養豬，各縣市群起效尤，廚餘如果處理不當，也會衍生出新的問題，影響非洲豬瘟的防疫工作」。

張麗善作法有別於中央，賴清德續說重話，他說台中市一天的廚餘是三百噸，會賣到雲林、嘉義及南投，但若雲林、嘉義、南投都禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理就會極為辛苦，不知棄置於何處，他強調固然防疫要嚴陣以待，但是不必草木皆兵，防疫視同作戰，一定要尊重中央應變中心的指揮，各縣市情況也可提出討論，並擬定好的對策來執行，「切勿地方想到什麼做什麼，牽一髮動全身而衍生出新問題，影響整體防疫工作」。

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德最後還呼籲，要請六都縣市長及全國其他二十個縣市長，一定要配合中央指揮，由中央地方建立一個機制，隨時溝通、隨時解決問題，防疫工作才會順利。

農委會副主委黃金城補充指出，斷然把廚餘禁止使用的問題是因為為目前環保署掌握的有廚餘蒸煮的養豬場是357多場，可所有使用廚餘的是2045場，現在就斷掉廚餘的話，加上每個焚化爐都是滿載狀態，廚餘處理會遇到問題。