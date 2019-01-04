才報案失蹤！老公倒路旁成冰冷屍　妻悲痛趕200公里見最後一面



▲妻子始終聯繫不上老公報案協尋，想不到老公在堤防疑自刎成為冰冷屍體。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市永和區4日上午8時許驚見男屍！有民眾晨運經過福和橋下自行車道旁堤防，發現樹下有一名男子躺在路邊動也不動，以為對方是身體不適，趕緊幫忙報警。轄區警方獲報趕到現場，拉封鎖線調查才發現男子早已身亡，死者是有ㄧ名67歲李姓男子，頸部與身上有明顯外傷，身邊還有ㄧ把菜刀。

警方進一步調查，死者戶籍林口區，現住永和區，無前科，倒臥樹下時左頸部有砍傷，身體右側留有1把菜刀、還有裝有死者保險合約的隨身袋。經查死者3日才由妻子在台中報案為失蹤人口，警初步研判是自殺輕生，詳細死因仍待調查釐清。

李妻報案失蹤時表示，自己回台中照顧媽媽，因為知道老公心情不好有輕生念頭，又始終連繫不上，才會報案；老公疑似因投資失利，賠了大筆金錢，因而有輕生念頭，突然就離家失去音訊，讓她嚇得趕緊通報協尋，想不到憾事仍發生，讓她傷心欲絕，趕緊從台中北上200公里回到永和見老公最後一面。

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