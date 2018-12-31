雲林瘋跨年／雲州大儒俠劍湖山現身　張麗善啟動幸福元年

▲雲林縣政府在劍湖山舉辦跨年活動，有雲州大儒俠陪大家跨年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

喜迎2019新的一年，雲林縣政府31日晚間將在劍湖山世界的幸福摩天輪下與大家一起倒數，並同時宣布「雲林幸福元年」的啟動，活動中將邀請黃立綱率金光布袋戲群俠現身！以兼具傳統與現代的方式與大家一同跨越2018、迎接2019，同時要以美景、場景與小吃，讓觀光客感受雲林在地幸福。

▲雲林縣政府在劍湖山舉辦跨年活動，有雲州大儒俠陪大家跨年。(（圖／翻攝自張麗善臉書）

即將登場的劍湖山跨年晚會， 31日下午5點起，當天民眾只要在象徵幸福的摩天輪下打卡拍照上傳「雲林幸福上場」，同時加入「雲林縣政府文化處」粉絲團，即可有機會獲得限量Q版的雲林幸福觀光吉祥物-奇萌籽娃娃。張麗善表示，雲林縣擁有多樣的地景、物產與美食，縣希望藉由五感體驗讓全台民眾從旅遊中找到幸福，歡迎大家到雲林「遇見幸福、看見幸福、找到幸福」。

▲打卡有機會獲得限量Q版的雲林幸福觀光吉祥物-奇萌籽娃娃。

除此之外，斗六市公所與雲林縣政府合作，將於元旦上午8時在三好國際酒店前舉辦「2019年元旦升旗典禮暨健走活動」，現場同時準備限量1,000份的國旗帽與元旦國旗版健走紀念卡發送，於活動當日上午7時開始排隊發放，有意索取的民眾請盡早到場；另外，升旗典禮結束後將舉辦棒球場健走，在健走紀念卡上蓋章取得「完賽證明」的朋友，將可獲得國旗小書包1個，歡迎大家踴躍參加。