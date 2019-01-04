1人4000元！邱霸子追「越南落跑客」獎金上看45萬　113人還在逃快抓

記者張君豪／台北報導

移民署和警政署共組專案小組追查觀宏專案開放越南籍觀光客免簽，首波活動卻造成史上最大「落跑團」意外，警、移兩署合力追查，新任署長號稱「邱霸子」的邱豐光上任後頗有斬獲，截至4日上午8時許還有113人未到案，為了提高效率，祭出逮捕1人就頒發4千元獎金。

▲移民署長邱豐光宣布檢舉獎金每件最高4千元 。（圖／資料照）



移民署表示，案件追查迄今雖頗有斬獲，但新任署長邱豐光仍要求所有外勤隊員加緊查緝腳步，並為鼓勵民眾踴躍提供線索，讓外勤幹員盡速將剩餘人等逮捕歸案，若民眾提供消息讓移民署順利尋獲逃逸觀光客，逮捕1個觀光客將頒發新台幣4千元獎金。

▲越南團152人來台跑光光，團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）



移民署4日起將擴大查緝偵蒐方式，增加警民合作方式，提供獎金期待民眾踴躍提供線索，希望能加入逮捕剩餘逃逸越南籍觀光客歸案；目前根據移民署統計，觀宏專案脫團人數仍有113人在逃，總獎金上看45萬2000元。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291。