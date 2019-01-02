駐美警官林少凡獲IACP菁英領袖獎　張麗善親貼紅榜祝賀

▲雲林縣長張麗善（左二）、虎尾鎮長丁學忠（左一）、雲林縣警局長黃勢清（右二）到警官林少凡老家，張貼紅榜祝賀。（圖／雲林縣警局提供）

記者李忠憲／雲林報導

警政署駐美聯絡官林少凡2018年獲國際警察首長協會（IACP）「菁英領袖獎」殊榮，雲林縣長張麗善2日前往林少凡老家恭賀，張麗善表示，林少凡以警官爸爸為楷模，是雲林優秀子弟，「虎父無犬子」更是「雲林之光」。林妻也是專業外交官，夫妻共同拚外交，傳為佳話。

雲林縣長張麗善上任後得知，2018年10月獲得國際警察首長協會菁英領袖獎的警政署駐美聯絡官林少凡，老家就在雲林，2日上午與虎尾鎮長丁學忠、雲林縣警察局長黃勢清、虎尾警分局長陳立祺，前往林家貼紅榜祝賀。同為警官的林父林國祥與親友接待，並對於林少凡與有榮焉。

▲張麗善與林少凡親友合影。（圖／雲林縣警局提供）

▲張麗善讚許林少凡是雲林之光。（圖／雲林縣警局提供）

林國祥表示，兒子昨日得知各級首長致賀，感到訝異又開心，也感謝雲林各界的關心與祝福，希望日後有機會回鄉分享奮鬥的心路歷程。

張麗善表示，林少凡以警官爸爸為楷模，從警報效國家，還獲國際組織肯定，是雲林優秀子弟，更是「虎父無犬子」。林的妻還是專業外交官，夫妻共同拚外交，傳為佳話。

雲林縣警局長黃勢清表示，林少凡中央警察大學68期畢業，擔任警政署國際組專員，也是警界有史以來最年輕駐美聯絡官。他歷任保六總隊組員、警政署國際組警務正、專員等職，涉外執法及國際警察交流合作經歷豐富，駐美期間也成功以警政外交拓展台美實質外交，實至名歸。