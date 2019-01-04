「淋汽油焚屍博士生」盜身分！　性侵狼逃死4次：願月賠200給家屬

地方中心／高雄報導

為了盜取身分以逃避性侵徒刑的孫國晃殘忍殺害張姓博士生，被依殺人罪4度判處死刑，直到更三審時被認定「有教化可能性」改判無期徒刑。案經最高法院4度發回，高雄高分院3日召開更四審辯論庭，孫男坦承殺人；至於如何彌補被害者家屬，他說，「名下沒有財產，只有監所每月200元可以補償，希望他們不會嫌這金額太少。」

▲孫國晃逃4次死刑，無期徒刑遭判回更審。（圖／東森新聞，下同）



孫國晃於2006年在高雄林園犯下性侵案，被法院判刑8年6月，並未到案，99年11月間，引誘網友張姓博士生到汽車旅館後，趁機動手將其勒暈，再載到山區，引火燃燒汽車，並在一旁留下署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，內容指稱自己因為性侵案被判刑，想不開而自殺，企圖冒用張姓博士生的身分「借屍還魂」。

一審、二審、更一審、更二審皆將孫男判處死刑，不過最高法院將全案第三度發回時，高雄高分院更三審卻出現逆轉；法官認為，孫男多次向家屬表達歉意，並願意賠償，不完全無悔意，顯有教化的可能，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。案再經上訴，最高法院認為，三審未依刑事訴訟法規定在審判程序中調查，訴訟程序不合法律規定，再度撤銷判決，發回更審。

▲孫國晃強調，張姓博士生會死的原因是因為油箱爆炸。



更四審3日開庭辯論，孫男指出，「我淋汽油在他身上點火，只會讓他重傷，應該算殺人未遂程度，但是火後來燒到汽車，汽車油箱爆炸才是他真正死因。」他強調，張男死因是汽車油箱爆炸，而不是他在對方身上點火。

孫男也提到，當時前妻懷了第三胎，因自己要入監服刑，被迫把孩子拿掉，岳父岳母甚至逼離婚，才會「無法控制自己犯下這樣的錯誤，希望社會給我一個機會。」

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