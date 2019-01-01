元旦見國旗海飄揚　壽星張麗善感動落淚：迎接挑戰讓雲林上揚

▲雲林縣元旦活動旗海飄揚。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣政府偕同斗六市公所，特地與在地酒店合作，在元旦舉辦升旗典禮，恰逢今日也是張麗善55歲生日，在民眾齊聲歌唱中，升起30平方公尺的巨幅國旗，張感動落淚的說，「看到國旗緩緩升起的那一刻，意識到沒有國，哪會有家，沒有家哪會有安定幸福的百姓，所以我跟謝副縣長淑亞決心，2019年啟動雲林幸福元年」。

張麗善表示，「雖然未來不乏各種挑戰，相信只要大家齊心協力，定能克服難關，讓雲林上場，迎接嶄新一年。今天也是我的生日，我的最大願望就是要做福國利民的事，此外，規劃明年縣府自己籌辦擴大辦理跨年和升旗典禮」。

張麗善表示，縣府每一項政策，都是站在福國利民的角度，來為所有百姓的民生經濟，來努力打拼，希望所有全縣的鄉親，都要胼手胝足、團結合作，站在一起。

張麗善指出，雲林縣長久以來資源嚴重不足、城鄉差距嚴重，希望大家努力朝著宏觀遠見的目標，共同來邁進，縮短城鄉距離，讓雲林縣的鄉親跟其他縣市的鄉親，一樣可以享受同樣的待遇、同樣的資源與共同的平等。

所以無論是交通、無論是建設、無論是長者前輩，要得到適當的照顧、孩童的教育從基本扎根、所有士農工商都要有好的、穩定的待遇跟福利，我們要生活、有尊嚴，讓我們一起來努力，共同創造幸福的雲林。

張麗善更感謝所有鄉親的支持，縣府今年雖然沒有足夠的預算，自己舉辦跨年晚會、升旗典禮。昨晚縣府也在劍湖山摩天輪下啟動雲林幸福的元年，雲林縣比高雄幸運，因為我們有全台第一座象徵幸福的摩天輪，我們不用等待，馬上就能啟動幸福摩天輪。

▲雲林縣政府在劍湖山舉辦跨年晚會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

升旗典禮結束後，張麗善率領縣府一級主管、與會貴賓與民眾一同健走斗六棒球場一周，大家紛紛舉起手中國旗揮舞，可說是用另類「旗海飄揚」，為新的一年揭開序幕。