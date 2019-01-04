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燈會出現詭異「鬼娶親」屏東縣府漏夜撤了　網友：可惜了

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▲ 燈會出現詭異「鬼娶親」縣府漏夜撤了　網友：可惜了 。（圖／取自李世斌臉書攝）

▲原部置在屏東市萬年溪的燈組，網友說有中年節氣氛。（圖／取自屏東縣議員李世斌臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我們是來朝聖的，怎麼撤掉了」，預定1月25日在屏東市萬年溪點燈的屏東綵燈節，昨3日下午測試其中一組時，有網友認為像紙紮人，有中元節氣氛，轉來拍攝照片給縣議員李世斌，他po在臉書及社群網站，引來熱議。屏東縣政府昨晚緊急撤掉。縣府人員強調，因測試效果未達預期，因此撤掉，與網路上熱議無關。但有網友4日大早要來拍攝照片，發現被撤掉，直呼可惜，有可能成為熱門打卡景點，被撤掉很可惜。

屏東縣議員李世斌4日早上說，他有在屏東市萬年溪跑步運動習慣，昨天下午，他跑步經萬年溪畔時，發現溪中正在裝設燈組，當時感覺跟他以往看過燈組有點不一樣，有點怪怪的，但也感覺可能是不同藝術眼光。

後來，有網友拍了照片，轉傳給他，他就po在臉書等社群媒體，卻引起熱烈討論，更傳來恐怖電影「新暫時停止呼吸」的鬼娶親畫面做比較，李世斌說，比較之下，感覺真的有點恐怖。昨晚，縣府人員就line了回應給他，表示，是燈組進行測試，效果不好會撤掉。

▲ 燈會出現詭異「鬼娶親」縣府漏夜撤了　網友：可惜了 。（圖／取自李世斌臉書攝）

▲「新暫時停止呼吸」的鬼娶親畫面。

「沒想到今天就不見了」，李議員說，4日上午7點多，他再到萬年溪畔慢跑，燈組已全撤掉了，據他了解，昨晚縣府派員漏夜撤走。

李世斌表示，早上還遇到專程騎機來拍照的網友，看到溪畔已空空一片，感嘆說「太可惜了」，來晚了一步。網友們說，從另一個角度來看，「滿有創意的」，如果不撤掉，或可能成為未來熱門打卡景點。

縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，今年綵燈節50組燈，網友所談論的只是其中1組；昨天撤除，單純因為測試效果不如預期，不是因為網路上的討論；在正式點燈之前，綵燈會一直進行測試，希望呈現最好的效果，更感謝外界指教。

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關鍵字：屏東,萬年溪,燈組,中元,燈會,網友

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