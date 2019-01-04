獨派大老多次批評不成改逼宮　綠營新世代不甩照挺小英

▲彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明向蔡英文發難。（圖／ETtoday合成圖）

記者翁嫆琄／台北報導

獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。事實上，4人過去早對蔡英文表達不滿，吳澧培更是多次批蔡內閣都是「老藍男」。不過，雖然4名大老要蔡英文不選連任，但綠營年輕世代則也串聯反擊，新科議員吳沛憶即嗆，「大老文化可以休矣、嘴砲政治可以休矣！」

吳澧培過去曾在媒體受訪時直批，蔡內閣很多「老藍男」，像前行政院長林全與外交部長李大維不適任，應該下台。他還說，國安團隊除李大維，包括國防部長馮世寬、陸委會主委張小月等這三人，都是主張維持一中、九二共識，這跟蔡英文總統主張的維持現狀不同，要如何合作？他當時也自爆，姪子、外交部長吳釗燮很欣賞李大維，叔姪兩人因此絕交，他還痛罵：「吳釗燮就是愛作官！」事後才在親友的牽線下和解。

他3日接受記者訪問時表示，他有跟蔡英文見面，「我跟她說時，她每一項都在辯解，也沒說『的確有的沒處理好』，永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好」。最近跟蔡英文對話，他的感覺是蔡對每件事都有解釋，「那不就是覺得沒有錯，怎麼還會有反省？」

而彭明敏曾在蔡英文上任時受邀擔任總統府資政，但他婉拒，而在獨派團體喜樂島辦活動時，民進黨下令不準黨公職人員參加，讓彭明敏投書媒體時怒嗆，「現在大家恨不得有較多有理想、有知識、有能力者，較有野心參與政治、競選總統。愈來愈多人領教過民進黨決策層的素質以後，對於此黨和國家的前途憂心忡忡。」當時即被認為是不滿蔡英文。

另外，長老教會牧師高俊明也曾被蔡英文邀請擔任總統府資政，但以身體因素為由而拒絕，而蔡政府力推同性婚姻，也讓高俊明擔憂，他曾向蔡英文表示，這是關切到「人」的事情，要打破這個好的習慣，「這樣不好」，立場與蔡英文明顯相反。

中研院前院長李遠哲則曾在去年南部豪大雨災情時表示，這在台灣不會是最後一次，「政府不能老是在災後，再跟人民道歉」，應帶領全民往前走，制定對策、減少溫室氣體排放，並勇於面對極端氣候帶來的威脅。針對管中閔事件，他當時也說，管被拉上來，前面幾個候選人被拉下去，背後有很不好的事，更傳出蔡李之前會面時，李遠哲曾嗆蔡英文，當初由葉俊榮擔任教育部長而不是管碧玲就錯了，雙方不歡而散。

雖然綠營大老表態要求蔡英文別再爭連任，但綠委大多都力挺蔡英文，認為現在需要的是團結一致對外，而非炮打自家人，且在中國對台再提一國兩制的同時，4名大老還轟蔡英文，反而會讓中國見縫插針；而民進黨主席補選的兩名候選人則意見不一，卓榮泰認為，4名大老是「恨鐵不成鋼」，但這時黨更應該團結；游盈隆則說，4名大老的聲明跟他的主張一致，他也希望蔡英文放棄爭取連任。

對於大老們的聯合喊話，民進黨新生代則採取連署反擊，台北市議員吳沛憶、新北市議員戴瑋姍、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪等新生代隨即在臉書發起「支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，民主是台灣最大共識」連署，目前已有數千人參與連署。

吳沛憶表示，蔡英文的堅定領導，在關鍵時刻勇於表態，就是選後民進黨挫敗以來最需要的一劑強心針；面對中國的步步進逼，蔡總統堅定領導、捍衛主權和民主的同時，卻有綠營大老公然要總統「交出政權」，他們對「老綠男」感到非常失望。

她強調，選後至今，若是綠營大老還認為此次選舉和公投的失敗，只是蔡總統個人的失敗，而不思自我檢討改進，那麼只是「再次驗證晚輩的憂心」；因此他們要懇切地呼籲，民進黨要贏回信任，必須砍掉重練，「大老文化可以休矣、嘴砲政治可以休矣！」

▼民進黨市議員吳沛憶、黃守達、張志豪等人皆連署挺蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

