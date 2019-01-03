館長告白蔡英文「有點喜歡我們總統」　比男人還男人

▲館長示意圖。（圖／翻攝自YouTube／狂語台灣）

記者林彥臣／綜合報導

經常評論時事的館長陳之漢，因為多次在直播中公開批評總統蔡英文與其他民進黨政治人物，被部分網友認為他政治立場偏藍，甚至因此遭受過惡意謾罵，但這次館長卻難得稱讚蔡英文，在臉書中告白蔡總統「這兩天我有點喜歡我們總統，比男人還男人」。

館長在九合一大選前，多次與政治人物同台直播，包括侯友宜、韓國瑜、謝龍介、林義豐、柯文哲，5位同台的政治人物有3位是國民黨，唯一一次訪問民進黨政治人物則是在選後與爭取台南立委補選的陳筱諭，加上館長過去對於蔡英文與民進黨政府的施政多有批評，部分網友就因此認為館長政治立場偏藍。

網友在館長臉書回應表示，「她的政策不算滿意，但是我支持她這次發言」、「館長真的是明理人。」、「真的！這才是我們要的總統阿！霸氣外漏」、「確實比一堆嘴砲大老好多了！」、「真的，民進黨娘砲之多，連來跟館長開直播的一個男的都沒有。」、「館長要邀請總統一起開直播嗎」。

▲總統蔡英文接連兩天面對壓力，都強硬反擊 。（圖／記者周書羽攝）

雖然館長在文中沒有明說欣賞蔡英文哪些事情，蔡英文先是在2日時面對中共總書記、大陸國家領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40周年的重要談話中，提及「一國兩制」、「不放棄武力統一」等對台強硬論調。總統蔡英文則回應，「不接受九二共識，九二共識就是一個中國」、「不接受一國兩制，絕大多數民意反對一國兩制，這就是台灣共識」。





▲吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）



接著在3日包括吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲四位獨派大老在媒體上發表致蔡英文總統的公開信直接嗆明，「敬請不要參選連任、交出行政權」形同逼宮。蔡英文對此回應，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。