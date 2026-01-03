高雄最誇張「溫差近13度」　粉專：今晚可能再來一次

▲今晨6時和下午1時的溫度震盪10度，高雄溫差更達近13度。（圖／Threads／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，雲林古坑今晨出現7.2度低溫，高雄楠梓區也出現8.7度低溫，白天溫度回升，日夜溫差大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今晨至下午7個小時震盪10度，最誇張的是高雄氣象站來回差快13度，今夜沒意外會再來一次。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads社群「typhoon_mi」分享，今晨6時和下午1時的溫度分布圖。粉專指出，7個小時，震盪10度，這就是乾冷空氣接手後，一直提醒大家要小心的溫差。「最誇張的就是高雄氣象站，來回差快13度，前幾年起高雄已是冷氣團的低溫常客，今夜沒意外會再來一次，大家自己注意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣溫分布圖。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，日夜溫差變大，明天西半部溫差較大，特別是中南部溫差可達10度以上，主要是清晨有輻射冷卻效應，白天過後溫度迅速回升。

下周一和下周二將有另一波強烈冷氣團南下，溫度逐漸下降。氣象署指出，尤其是北部、東北部氣溫下降幅度明顯，中南部下周三到下周五受到另一波強烈冷氣團影響，溫度也會下降，這3天屬於乾冷天氣，輻射冷卻加持下，日夜溫差比較大。