林岱樺指美日台三大領袖為她政策背書　自稱死過一次「被糟蹋一年」

▲綠委林岱樺。（圖／翻攝民視直播）



記者杜冠霖／台北報導

今（3日）是2026民進黨高雄市長提名政見發表會，綠委林岱樺申論時表示，若當選，贈送65歲以上長輩每人一支智慧健康錶，隨時有狀況就通報醫院。林也提出高雄發展軍工業，並表示，賴清德也宣布投資國防軍工產業、美國總統川普強調台美加強合作軍工產業、日本首相高市早苗也提出軍工產業加倍投資計畫，三位領導人宣示等於為林岱樺三大護國產業背書。林岱樺也提到自己的官司，她表示，自己已經是死過一次的人，被糟蹋一年，證明沒有一毛錢流入私人口袋，哪位候選人經過這種考驗？

林岱樺提出，若她當選，贈送65歲以上長輩每人一支智慧健康錶，不是要看時間，而是要照顧長輩健康，透過AI大數據科技，將長輩心跳、血氧等數據傳到市立醫院電腦，如果數據出現不正常或意外狀況就會立刻通報醫院。

產業部分，林岱樺表示，岡山螺絲產業受到嚴重衝擊，大家都會喊產業升級，但就是提不出具體方案，美國總統川普上台後要求各國提高國防軍費，這裡看到高雄的機會，抗中保台不是口號，必須落實在產業結構，以高雄科技產業優勢、海洋產業等積極發展軍工產業，可以為高雄帶來千億產值，讓螺絲價值翻好幾倍。

林岱樺指出，自己提出護國產業概念後，賴清德總統宣布投資國防軍工產業、川普強調台美加強合作無人機、無人艇等軍工產業、高市早苗也提出軍工產業加倍投資計畫，林岱樺看到了、世界看到了，三位領導人宣示等於為林岱樺三大護國產業背書、掛保證，市民賺大錢。

林岱樺也提出，一纜二塔三黃金，要蓋兩座纜車主塔、旗津加蓋三座觀海塔，推動過夜經濟，讓遊客可以留下來，帶動觀光產業大幅提升，讓高雄成為全球獨一無二港灣觀光城市。

林岱樺強調，自己已經是死過一次的人，劫後餘生站在這裡侃侃而談高雄市政，更因為自己經得起千錘百鍊，自己將無止盡的搜索約談、抹黑攻擊、封口令、恐嚇令都當作淬鍊養分，糟蹋我一年，證明沒有一毛錢流入私人口袋，哪位候選人經過這種考驗，林岱樺就是打不倒的高雄女兒，選舉不是比靠山，這是一場市民作主的運動，市民最大。