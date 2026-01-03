快訊／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」　飛機低空飛行

▲ 民眾拍下遠處爆出火光。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
委內瑞拉與美國關係緊張之際，首都卡拉卡斯驚傳巨大爆炸聲響。綜合《美聯社》及《彭博》等外媒，當地3日凌晨約2時，卡拉卡斯至少傳出7起爆炸聲，還可看見飛機低空飛行，且傳出有多個區域停電，街上民眾驚恐逃竄。委國政府目前未回應媒體置評請求。
當地CNN團隊也目睹幾次爆炸，第一起發生於1時50分。記者赫南德茲（Osmary Hernandez）描述，「其中一次威力很強，我的窗戶都在晃。」報導提到，美國總統川普曾多次警告，美方正準備對委國境內販毒網絡展開新行動。白宮對此也尚未回應。
WATCH: Dozens of explosions heard across Venezuela’s capital amid suspected U.S. airstrikes pic.twitter.com/5v0ZFfnNf6— BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026
???? BREAKING: At least six large EXPLOSIONS have just occurred throughout Caracas, the capital of Venezuela— Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026
Unconfirmed reports of potential U.S. airstrikes targeting military infrastructure
President Trump may have just dropped the hammer. pic.twitter.com/R0iLgG9303
美軍近日持續打擊涉嫌運毒的委國船隻，委內瑞拉2日表態願意與美國談判一項打擊毒品走私的協議。美國去年8月還在加勒比海進行大規模軍事部署，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）曾指控，美方長達數月的施壓行動意圖迫使政權更迭並取得該國龐大石油儲量。
