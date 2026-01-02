　
政治

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，已4度遭到藍白在程序委員會封殺。對此，北市議員苗博雅31日以媽媽生子比喻，特別條例是法、特別預算是錢，這是母與子關係，沒有媽媽就不會有小孩，這才是重中之重的關鍵，現在藍白在立法院幹嘛？法來了要審法案，結果說不給列案，理由是沒有告訴內容是什麼，這個邏輯是什麼？「一般正常人先有媽媽才有孩子，但現在藍白說你小孩沒生出來，我不會跟你結婚，邏輯就倒過來了，要先告訴小孩子是男生還女生、不知道就不跟你談」，藍白完全在欺騙不懂的人。

特別條例是法特別預算是錢

苗博雅於節目《新台灣加油》表示，現在國民黨這些立委，他們是知識分子，結果利用知識欺瞞人民、危害台灣軍購、危害台灣的國安進度，這是要加以譴責的。

苗博雅表示，為什麼說國民黨在利用知識欺騙人民？因為他們非常清楚知道特別條例跟特別預算的關係，他們現在只講一個簡單但錯誤的邏輯「你沒有告訴我買什麼，怎麼能給你過」，這個邏輯超簡單，但是錯誤的，大家稍微花一點點時間了解。

苗博雅指出，首先，特別條例是法、特別預算是錢，這個法與錢之間是母與子關係，先有媽媽才有孩子，先要有特別條例這個法才能夠編特別預算找到錢，這個母與子的關係不是同時，而是先後，而且沒有媽媽就不會有小孩，這才是重中之重的關鍵。

苗博雅說，現在立法院在處理的不是錢，處理的是法，要先通過法，法過了總統公告生效，行政院才能去編，要買什麼東西的預算，再到立法院審，所以注意了，就像媽媽先有了之後，小孩子生出來，還是要再一次經過立法院的同意，立法院要同意兩階段，先三讀通過法，才再三讀通過預算。

預算要殺要剮再一項項談

苗博雅表示，現在藍白在立法院幹嘛？法來了要審法案，結果說不給列案，不是不給過是連列案讓你掛號都不能，理由是什麼？因為沒有告訴預算內容是什麼，這個邏輯是什麼？「一般正常人先有媽媽才有孩子，所以先有媽媽這件事，要先討論是不是該結婚，但現在藍白說你小孩沒生出來，我不會跟你結婚，邏輯就倒過來了，要先告訴小孩子是男生還女生、要讀哪個學校，不知道就不跟你談、不跟你約會」，藍白這就是完全在欺騙不懂的人。

苗博雅強調，現在大家要求什麼，希望立法院要好好做他們的工作，審查法案跟審查預算是立法委員的義務，不應該無理取鬧的無限期拖延，這上班叫做擺爛，藍白連列案都不給列案是為了哪樁？一直在騙沒有告訴要買哪個項目，那個是第二階段小孩子的部分，預算出來了一筆一筆審、一筆一筆砍，現在問題是沒有法，行政院就不能編預算，現在就是要審法，行政院也列點要買哪個方向，如果覺得哪些方向不用買，你大筆一揮刪掉，這些方向裡每一項要買什麼，可以在國防外交委員會召開機密會議先做說明。

苗博雅直言，問題是現在藍白連列案都不給列案，要求什麼？難道要求總統到程序委員會對著直播鏡頭把要買什麼講得一清二楚嗎？這不就是共諜想盡辦法想得到的資料？藍白希望全部直播給中國看？

苗博雅強調，大家理性談清楚，至少列案、至少進入審查，讓大家可以看到軍購相關的法案正在有序的進行，之後的預算要殺要剮，再一項項談，這才是正常的法案跟預算審查的程序。

▼苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

